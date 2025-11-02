Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
NA SJEVEROZAPADU MEKSIKA

Strava u trgovini: Planuo požar, najmanje 20 ljudi poginulo

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
02.11.2025.
u 08:15

Gradonačelnik Hermosilla, grada s oko 855 tisuća stanovnika, na X-u je potvrdio da je broj žrtava velik. Šef lokalnih vatrogasaca naglasio je da se još uvijek ne zna uzrok tog požara

U požaru koji je u subotu izbio u trgovini u sjeverozapadnom meksičkom gradu Hermosillu poginulo je više od dvadeset ljudi, prenose lokalni mediji. „Moja iskrena sućut obiteljima i voljenima onih koji su izgubili živote“, napisala je na platformi X predsjednica Claudia Sheinbaum, ne navodeći točan broj poginulih u požaru u sjeverozapadnoj saveznoj državi Sonora.

Dodala je da je uputila ministra unutarnjih poslova da pošalje timove koji će pomoći obiteljima stradalih i ozlijeđenima, prenosi Reuters. Gradonačelnik Hermosilla, grada s oko 855 tisuća stanovnika, na X-u je potvrdio da je broj žrtava velik. Šef lokalnih vatrogasaca naglasio je da se još uvijek ne zna uzrok tog požara. 

Ključne riječi
trgovina Meksiko požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja