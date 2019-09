Stjeran u kut, Brexit-Boris traži prijevremene izbore

Britanski premijer Boris Johnson doživio je danas svoj najteži politički poraz.

Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva proglasio je nelegalnim njegovo raspuštanje Parlamenta na pet tjedana, što znači da bi Parlament počeo raditi tek 14. listopada, što je prekasno da bi zastupnici zaustavili Johnsona u njegovoj namjeri da 31. listopada izvede zemlju iz članstva Europske unije bez ikakvog dogovora. Presuđeno je da je tako dugi prekid rada Parlamenta u trenucima kada zemlju trese teška kriza oko Brexita potpuno nezakonit.

Parlament radi od danas

Vrhovni je sud intervenirao nakon što je Visoki sud Engleske odbio intervenirati i donijeti odluku o tome da suci Vrhovnog suda mogu odlučivati o ovome predmetu. No škotski je sud presudio da vrhovno sudsko tijelo u Kraljevstvu ima pravo razmatrati Johnsonovu zloupotrebu kraljevskih prerogativa i moći.

On je, naime, kraljici Elizabeti II. bez ikakvih osnova predložio da se Parlament raspusti na pet tjedana, što je ona prihvatila. I sam Vrhovni sud nekoliko je dana razmatrao ima li ovlasti raspravljati o ovome i donositi presudu. Na kraju je jednoglasno odlučeno da ima to pravo. Presudu da je Johnson zloupotrijebio povjerenje kraljice pročitala je predsjednica Vrhovnog suda Brenda Hale.

– U okolnostima u kojima se nalazimo pojavilo se pitanje koje se nikada do sada nije pojavilo i vjerojatno se u budućnosti neće pojaviti, a to je je li premijer djelovao protiv zakona. Ovaj je sud zaključio da je premijerov prijedlog kraljici bio protivan zakonu te je u tom kontekstu poništen i nevažeći. Iz toga slijedi zaključak da u osnovi parlament nikada nije ni raspušten – naglasila je Brenda Hale.

Foto: KEVIN LEIGHTON/UK SUPREME COURT

Kazala je da je sada na predsjedavajućima obaju domova Parlamenta da učine ono što moraju i da što prije organiziraju zasjedanja obaju domova. Također je naglasila da ne vidi kako bi se premijer mogao eventualno umiješati u sprečavanje rada Parlamenta te ga je pozvala da ne poduzima ništa što bi se protivilo presudi koju je Vrhovni sud donio.

Jedna od zanimljivosti, koja je mnoge Britance dobrano iznenadila, jest to da je svih 11 sudaca Vrhovnog suda bilo jednoglasno u donošenju ove presude. Brojni političari i parlamentarci kazali su kako je Vrhovni sud ovime zaštitio suverenost parlamenta i vladavinu prava u zemlji.

John Bercow, predsjedavajući Donjeg doma Parlamenta, odmah je donio odluku da će Parlament već danas nastaviti s radom.

– Građani Velike Britanije s pravom očekuju da Parlament obavlja svoj posao. Ovo neće biti ponovno sazivanje Parlamenta jer je njegovo raspuštanje proglašeno protuzakonitim. Zbog kratkoće vremena, zastupnici neće moći postavljati uobičajena pitanja vladi, ali će moći dati zahtjev za izvanrednu raspravu o nekoj temi – kazao je Bercow.

“Dodatno otežan Brexit”

Premijer Johnson ne slaže se s odlukom Vrhovnog suda koja će, kaže, “dodatno otežati donošenje odluke o Brexitu”.

– Kako trenutačno stoji, u zakonu piše da Velika Britanija napušta EU 31. listopada ma što se dogodilo. No sada je za nas uzbudljivo da postignemo dogovor, na čemu trenutačno ubrzano radimo – kazao je premijer Johnson za Sky News.

Foto: Reuters/PIXSELL

Parlament i Vrhovni sud optužio je Brexit-Borisa da nimalo ne olakšava da dođe do dogovora s EU. Najavio je da bi mogao tražiti novo raspuštanje rada Parlamenta, i to uoči kraljičina govora pred parlamentarcima. No odluka suda ipak ga ograničava – više neće moći raspustiti Parlament na pet (ključnih) tjedana, već na svega nekoliko dana.

Johnson je prekinuo boravak u New Yorku i krenuo u London gdje će, kaže, tražiti raspisivanje prijevremenih izbora