Stižu prve upute građanima za štednju energije, na pomolu je kriza? Ministar odgovorio hoće li biti nestašica

Hrvatska će poslušati sugestije Europske komisije, Vlada će sljedećeg tjedna izići s preporukama i smjernicama građanima o tome kako smanjiti potrošnju energije, no ne treba očekivati ništa revolucionarno, s obzirom na to da je dio sugestija Bruxellesa već ugrađen u hrvatske planove. Poruka je to koju su jučer sa sjednice Vlade uputili premijer Andrej Plenković te ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, pri čemu su naveli da je popunjavanje podzemnog skladišta plina, što sugerira i Europska komisija, već na 45 posto, a u planiranom roku do 1. listopada ono bi trebalo biti zapunjeno 90 posto.

Neke članice EU ne žele smanjiti potrošnju plina Europska komisija članicama je predložila da, zasad na dobrovoljnoj bazi, od kolovoza do ožujka smanje potrošnju plina za 15 posto u odnosu na ista razdoblja od 2016. do 2021. godine. Ovaj je plan, međutim, odmah naišao na otpor dijela članica. Da im ne pada na pamet ići ovim smjerom, Bruxellesu su jučer poručili iz Španjolske, Portugala, Poljske i Mađarske. Španjolska pritom ističe kako ona ne ovisi o ruskom plinu, budući da je prije ulagala u infrastrukturu za skladištenje ovog energenta, dok Portugal mjeru smatra neproporcionalnom.