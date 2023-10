Stipo Mlinarić o kaznenoj prijavi DORH-u: Gdje ćete naći veći dokaz da se radi o ratnom zločinu

Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta i predsjednik Centra dr. Ivana Šretera gostovao je u emisiji Večernji TV-a koju je vodila novinarka i urednica Petra Balija. Povod je bila osma kaznena prijava koju je Mlinarić predao DORH-u zbog ratnih zločina napada na Vukovar u vrijeme Domovinskog rata. Najprije je pojasnio o čemu se radi u toj kaznenoj prijavi koju je prošlog petka predao Državnom odvjetništvu.

- Ovdje se razotkriva kompletna laž kojom se 30 godina služi srbijanska država, a na kraju krajeva i pojedine stranke u RH, a to je SDSS i Milorad Pupovac, gdje oni govore da je Domovinski rat bio građanski rat. Ova kaznena prijava razotkriva to sve. Tu su dokumenti gdje vidimo kako KOS kao tajna služba vrha JNA i srbijanska Služba državne bezbednosti dijele oružje po hrvatskim selima nastanjenim Srbima već 1990. godine. Vidi se kako oni spremaju agresiju na Hrvatsku i da iza toga ne stoje nikakve paravojske nego JNA. U tim dokumentima vidi se i kako JNA kontrolira sve paravojne skupine, od Šešeljevaca, Arkanovaca, Belih orlova, sve te kokošare kako ja kažem – tvrdi Stipo Mlinarić.

Konteksta radi, Mlinarić je prije godinu dana osnovao Centar dr. Ivana Šretera čiji je glavni cilj procesuiranje ratnih zločina i potraga za nestalima u Domovinskom ratu. U tih godinu dana Centar je DORH-u podnio sedam kaznenih prijava.

- Većinu njih sam uručio glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj-Šipek u ruke. Ovo je osma kaznena prijava i ovo je ključ svega koji će rasvijetliti mnoge stvari. Prijave je pisao odvjetnik Berislav Živković koji je nekada bio i glavni državni odvjetnik. On vrlo dobro zna što je kaznena prijava i kako se ista piše, tako da se mi ovdje ne bavimo politikantstvom, tu prije svega mislim na to da poput nekih mojih kolega političara na internetu pogledamo kako se piše kaznena prijava i onda ju tako zbrda-zdola sami napišu i takvu nikakvu predaju DORH-u – kazao je Mlinarić koji je potom objasnio kako je kaznena prijava koju su predali prošlog petka u DORH-u napisana na 61 stranici i potkrijepljena sa 168 dokumenata za 51 danas još uvijek živih ljudi iz vrha JNA. Kaznena prijava obuhvaća „operaciju Vukovar“, a koja je, uz grad Vukovar, obuhvaćala i područje od Iloka do Erduta i svih sela koja su stradala.

- Primjer jednog od tih 168 papira je zapovijed koje ja napisana na jednom listu A4 papira, a gdje se vidi kako se dva MiG-a podižu s Batajnice 8. listopada 1991. godine. Obustavlja se vatra nad Vukovarom u 14:06, oni polijeću u 14:08 i jedan MiG baca bombu od 250 kilograma na dvorac Eltz, a drugi istu takvu bombu baca na vukovarsku bolnicu. Sve je potpisano od strane zapovjednika i ovjereno, gdje ćete veći dokaz od toga da je izvršen ratni zločin – tvrdi Mlinarić. Dodao je kako ne zna plaši li ga više to što ova država u preko 20 godina ili nije znala ili nije htjela sama podići kaznene prijave za te zločine.

Podsjetio da je Centar prije godinu dana registriran kao udruga i da je ogledni primjer udruge civilnog društva i toga čime bi se takve udruge trebale baviti ako imate viziju, ako nešto hoćete i ako nešto znate. Ispričao je da je, prije nego što je osnovao Centar, došao do dokumenata i odnio ih odvjetniku Berislavu Živkoviću te ga zamolio da ih pogleda i kaže misli li da tu ima pravne osnove da se podigne kaznena prijava.

- Centar radi između ostalog i tako da nam se javljaju ljudi iz Srbije koji ne žele kontakt s našim veleposlanstvom u Beogradu i Vojvodini jer, kako mi kažu, znali su im se javljati ali nikada nisu dobili povratnu informaciju. Traže mene da se nađem s njima, a s nekima sam se i našao. Oni nemaju povjerenja u hrvatske institucije, baš kao i oni iz Hrvatske koji mi se također javljaju jer zločini koji su se dogodili članovima njihovih obitelji do danas nisu procesuirani – kazao je.

Osvrnuo se i na promotivni plakat koji je prošloga tjedna predstavljen povodom obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar i Škabrnju, na kojem je istaknuto slovo 'U' i po prvi puta se spominje poginuli branitelj HOS-a Jean-Michel Nicolier, zbog čega je gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dobio velike kritike.

- Srž problema je licemjerstvo. Prošlogodišnja kolona je bila posvećena djeci koja su preživjela u podrumima. Medijima totalno nezanimljiva. Penava je dao više intervjua nego ja, nitko nas nije pitao kome je posvećena ta kolona, a svi smo govorili isto. Nitko od političara nije otišao u taj dio kolone gdje su ti ljudi i pitao ih kako su i gdje su danas. Znate li jedno ime djeteta koje je poginulo, a 58-ero djece je poginulo u Vukovaru? Ima i djece srpske nacionalnosti, žao mi je svakog djeteta. Sad ove godine je posvećena Jean-Michel Nicolieru i on je bio dio HOS-a, a iduće godine će biti posvećena policiji u Varaždinu. U čemu je problem? To ne vidimo, nije namjera bila politizirati, od toga se ogradio i Penava - poručio je, dodajući kako je slovo 'U' jednostavno dijelom imena Vukovara.

- Ako netko vidi problem u slovu 'U' u imenu Vukovar onda ga mora izbaciti iz abecede i promijeniti imena gradova poput Pule i Daruvara. Nije istaknuto slovo veličinom, oni su to vidjeli jer to žele vidjeti u srcima - poručio je.

Pupovac dolazi svakog 11. studenog i baca vijenac sa srpskom zastavom, a to nikome ne smeta, poručio je Mlinarić.

- Pozivam ga da dođe 18. studenog, ali nemojte nam raditi cirkus dan prije i onda je fokus novinara hoće li doći Pupovac. Kad smo mi jednom rekli da je za Jean-Michela, odmah je krenula medijska haranga. Nema politizacije, vukovarsku kolonu koja je spontano nastala ne mogu ukrasti ni Plenković ni Milanović - kazao je.

