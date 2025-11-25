Stambeno zbrinuto gotovo 100.000 ljudi

– Otkad se provodi stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima pa do danas, zbrinuto je gotovo sto tisuća ljudi. Kroz najam, a kasnije darovanje ili otkup, zbrinuto ih je 75 tisuća, dok je 24 tisuće ljudi zbrinuto darovanjem građevinskog materijala – kazao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić tijekom jučerašnje saborske rasprave o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima kojima je cilj potaknuti revitalizaciju onih područja naše zemlje koja su slabije razvijena i siromašnija. Osim dosadašnjeg najma, izmjene donose i novi model stambenog zbrinjavanja – otkupom neuseljivog stana u državnom vlasništvu te darovanjem građevinskog materijala za popravak stana u posljednjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće. Kao i uvijek u raspravama o izmjenama zakona, oporba je iznosila sumnje u moguće zloporabe tijekom provedbe zakona, istodobno zamjerajući vladajućima što su mnoge nekretnine prazne. – Pravo na državni stan ili dobivanje građevinskog materijala uvjetuje se time da korisnik 15 godina ne posjeduje drugu useljivu nekretninu. Praksa pak pokazuje da se imovina često skriva darovanjem ili suvlasništvom. Hoće li i koje alate Ministarstvo koristiti da provjeri vlasničko stanje korisnika – zanimalo je SDP-ova Borisa Piližotu, a DOSIP-ova Dalija Orešković je, vezano za stanje državnih nekretnina, zatražila da se javno predoči popis stanova koji "zjape" prazni, a usto se i ne održavaju.

Ministar Bačić je SDP-ovu zastupniku odgovorio da će se vlasnička stanja korisnika provjeravati jer postoji revizija prava, što je u domeni samog Ministarstva te državnog odvjetništva, a tvrdnje Dalije Orešković je odbacio navodeći da država trenutačno ima oko 15.000 lokacija, od čega 8000 stanova i 7000 poslovnih prostora. Očekivano, HDZ-ovi zastupnici u zakonskim izmjenama nisu vidjeli ništa sporno. – Zakon omogućava puno veća prava stanovanja na potpomognutim područjima. Tamo je cijena najma 0,36 centi po četvornome metru, što znači da je za stan od 50 kvadrata to 18 eura mjesečno – precizirala je HDZ-ova Majda Burić, da bi njen stranački kolega Nikola Mažar kazao da je riječ o zakonu koji rješava životna pitanja, s naglaskom na stambeno zbrinjavanje mladih i smanjenje energetskog siromaštva. – Tu je novi projekt za mlade s ukupno 473 stambene jedinice. Realizacija je već krenula, potpisani su prvi ugovori – obznanio je ministar Bačić osvrćući se i na energetsku obnovu zgrada koje predstavljaju energetsko siromaštvo kazavši da cijeli projekt obuhvaća 387 zgrada, a njih 107 već je obnovljeno diljem Hrvatske.