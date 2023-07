Spojen jedan od najviših mostova u Hercegovini: Dugačak je skoro kilometar, najesen se pušta u promet

Četiri godine od početka radova spojen je skoro jedan kilometar dugačak most na budućoj dionici autoceste koridora Vc koji je povezao dvije obale Neretve kod mjesta Počitelja u Hercegovini, izvijestili su u četvrtak iz Javnog poduzeća Autocesta Federacije BiH. Radnici tvrtke Hering, koja je podizvođač radova konzorcija koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbajdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina) spojili su završnu rasponsku konstrukciju.

Visinom od preko 100 metara i dužinom od 980 metara, most Počitelj je jedan od najviših mostova u regiji što ga čini i jednim od najkompleksnijih objekata u sklopu autoceste na koridoru Vc. Radovi na tome mostu počeli su 2019., a najesen se očekuje njegovo puštanje u promet.

S 28,1 milijuna eura financira ga Europska investicijska banka, a dio novca predstavlja grant EU-a za zapadni Balkan.

"Današnje spajanje mosta Počitelj možemo slobodno označiti kao početak aktivnijeg, dinamičnijeg razdoblja koje je pred nama, a u kojem imamo za cilj intenzivirati izgradnju autoceste u Hercegovini", rekao je direktor javnog poduzeća Autocesta Federacije BiH Denis Lasić. Pojasnio je kako se uskoro očekuje dovršetak dionice autoceste između Počitelja i mjesta Zvirovića koja vodi prema Dalmatini i spoju na hrvatsku A1. Lasić je najavio i početak radova na najzahtjevnijem projektu na koridoru Vc, izgradnji 11 kilometara dugog tunela Prenj u sjevernom dijelu Hercegovine, te povezivanje Mostara sa središnjim dijelom BiH, ali i Republikom Hrvatskom.

