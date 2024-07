Spajanjem čovjeka i stroja započela je nova ere ljudske evolucije

MIGOM U POVIJEST

Legendarni piloti koji su 1992. udarili temelje eskadrile lovaca u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu

Zbog kiše i sumaglice, Borović nije mogao letjeti preko Like te je krenuo preko Velebita, u smjeru Zadra. Zimski uvjeti i zamračenje, te ratne 1992., let bez navigacije i radio veze - sve mu je to stvorilo neugodan osjećaj kao da leti zavezanih očiju