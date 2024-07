Osmomjesečni mješanac Miško nije prestajao lajati i svojom je upornošću spasio susjeda od bijele smrti

Večernji list ove godine slavi svoj 65 rođendan. U šest i pol desetljeća naši su novinari ispisali oko milijun stranica, objavili smo oko 25.000 različitih izdanja. Iz naše bogate arhive, donosimo serijal priča o lokalnim herojima, ljudima koji su spasili nečiji život, o znanstvenici koji su pomaknuli granice, o pobjednicima koji su nemoguće učinili mogućim. Neke ljude koji su svojim humanim djelima stvorili te priče, uspjeli smo pronaći i par desetljeća kasnije, pa su priče o njima dobile i nastavak, no nekima od heroja s naših naslovnica, nismo uspjeli ući u trag. Možda su neki od njih baš vaši rođaci, susjedi prijatelji ili poznanici - ako ih čitajući ove životne priče prepoznate, budite naš 'joker zovi' i pišite nam na mail dojavi@vecernji.net, jer to su ljudi koji zaslužuju bar još koji napisani redak, uz jedno veliko – hvala.

Pored ljudi-heroja, o čijim su humanim djelima novinari Večernjaka u ovih 65 godina redovito pisali, veliko poštovanje i zahvalnost zaslužili su i psi tragači, terapeutski psi, psi vodiči, ali i jedan naoko sasvim običan pas bez „titula“ i rodovnika, koji je na djelu dokazao da je pas doista čovjekov najbolji prijatelj. Iako je imao samo osam mjeseci, mješanac Miško je, krajem siječnja 2005. godine, spasio ljudski život. U snježnom nanosu pronašao je polumrtvog susjeda, Stjepana Peserlina, te ga je svojim lajanjem i upornošću, spasio od bijele smrti.

Te snježne, zimske večeri, 28. siječnja, prije gotovo dva desetljeća, 54-godišnji Stjepan Peserlin iz Starigrada kraj Koprivnice vraćao se iz trgovine kući, nadomak starogradskih vinograda, u kojoj je godinama živio sam. No, do kuće nije uspio doći, stigao je samo do podnožja brijega. „Teško sam prtio debeli snijeg tako da se očito nisam uspio popeti stubama. Što se nakon toga događalo, ne znam. Probudio sam se u bolničkoj sobi“, bilo je to sve čega se sjećao Stjepan, kada ga je naš novinar posjetio u bolnici, gdje se oporavljao.

Više od njega znao je njegov susjed s obližnjeg brijega, Mato Bašić, jer upravo je njegov osmomjesečni ljubimac, pas Miško, mješanac irskog setera i labradora, bio najzaslužniji što je Stjepan preživio tu hladnu noć. „Miško rijetko laje, no te se večeri neumorno oglašavao. Uporno je trčao na ulicu, pa se vraćao i nije mi dao mira sve dok nisam, negdje poslije osam sati navečer, krenuo za njim“, ispričao je tada Mato. Svojom upornošću, njegov ga je pas doveo do unesrećenog susjeda, Stjepana Peserlina, koji je, polumrtav, ležao zatrpan u snijegu. Na jedvite ga je jade, uz pomoć svoje supruge, dovukao do ulice. Promrzlog čovjeka brzo su umotali dekom te su odmah pozvali Hitnu pomoć. No, ključnu ulogu u spašavanju ipak je imao Miško, jer bez njegovog neumornog lajanja i pozivanja da ga slijedi, Mato te noći ne bi u snijegu pronašao svog susjeda.

„Sretna je okolnost što je pas čovjeka pronašao na vrijeme. Bilo je to doista u posljednjem trenutku, jer je već bio pothlađen te je bilo pitanje trenutka kada bi mu srce prestalo raditi“,rekao je tada dr. Krunoslav Jerčinović, šef Kirurgije koprivničke bolnice, gdje se uspješno oporavljao Stjepan Peserlin. Za pothvat svog spasioca, psa Miška, doznao je tek od novinara Večernjaka, koji su ga tada posjetili u bolničkoj sobi. „Nije moguće da me je pesek spasio. Čim izađem iz bolnice, ravno ću k susjedu Bašiću da zahvalim Mišku i njemu“, komentirao je, vidno ganut, Stjepan Peserlin, brišući suze radosnice. Nestašnog je Miška dobro poznavao, često ga je susretao dok je simpatični, žuti četveronožac razigrano jurio obližnjim brjegovima. Nerijetko ga je, kaže, i počastio pokojom kosti, a Miško je to očito zapamtio te mu je prvom prilikom uzvrtio na najbolji mogući način - spasio mu je život!

