Zbog žestine rasprave, prvog pobjednika morali smo izabrati tajnim glasanjem

Mnogo je hrvatskih državljana koji svojom izvrsnošću, plemenitošću i nesebičnim radom pridonose boljitku hrvatskoga društva i ugledu svoje države, a mnogo je i načina da ih se barem simbolično nagradi za njihovo pregnuće. Večernji list odlučio je to činiti na svoj način, pa smo 2011. ustanovili izbor osobe godine kako bismo redovito odavali priznanje svima onima – od političara i gospodarstvenika do kulturnjaka i sportaša – koji su se posebno istaknuli u svom radu za opće dobro. Dakako, u obzir dolaze samo hrvatski državljani, bez obzira na to žive li i rade u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Kandidate, a onda i pobjednike bira poseban žiri, koji čine Večernjakovi novinari i urednici te ugledne javne osobe, pri čemu im glasovi čitatelja služe kao važan orijentir.

Kad smo prvi put birali Večernjakovu osobu godine, na sastancima žirija bilo je vrlo burno. Te 2011. godine u finale smo nominirali, kako pravila i nalažu, desetero kandidata te se na završnom sastanku postavilo pitanje kome dodijeliti priznanje. Osnivaču i vlasniku tvrtke Dok-Ing Vjekoslavu Majetiću koji je na sajmu u Frankfurtu predstavio serijski model svoga XD električnog automobila? Sjajnom skijašu Ivici Kosteliću? Tek stasalim glazbenim zvijezdama 2Cellos Stjepanu Hauseru i Luki Šuliću? Ili pak Mariji Rukavini, jednoj od osnivačica Zaklade "Ana Rukavina" koja pomaže oboljelima od hematoloških bolesti te razvoju istraživačkih programa i metoda liječenja? Zoranu Milanoviću koji je nadmoćno pobijedio na parlamentarnim izborima? Ili ipak nekome drugom?

Rasprava se užarila kad je u najuži krug ušao tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić. Neki članovi žirija zamjerali su mu političko kalkuliranje te su se protivili njegovu izboru toliko ustrajno i žustro da konsenzus nikako nismo moglo postići. Nije bilo druge, morali smo pribjeći tajnom glasanju. Uzeli smo listiće s imenima svih desetero kandidata, svakome dodijelili određen broj bodova i zbrojili rezultate. Ispostavilo se da je laureat – Mladen Bajić! Unatoč prijeporima i osporavanju njegovih zasluga, među članovima žirija ipak je prevladalo mišljenje kako mu treba dodijeliti nagradu jer se napokon ozbiljno uhvatio u koštac s korupcijskom hobotnicom u Hrvatskoj. Zatvorio je i optužio bivšeg premijera Ivu Sanadera, optužio vladajući HDZ zbog crnih fondova, pokrenuo niz antikorupcijskih procesa i napunio Remetinec političarima, bankarima i poduzetnicima. Osim što je Bajić postao prvi pobjednik sad već tradicionalnog Večernjakova izbora, ostat će zabilježeno i to da je on jedina osoba godine koju smo birali tajnim glasanjem. Zasad.

Sljedeće, 2012. godine, nije bilo nikakvih dvojbi – generala Antu Gotovinu izabrali smo jednoglasno. Oslobađajućom presudom Haaškog suda potvrđeno je ono što smo znali i prije suđenja, da je istinski heroj Domovinskog rata i simbol pravedne borbe za Hrvatsku. Podnio je žrtvu i nepravdu, ali i pokazao skromnost, odgovornost i iskreno domoljublje. Zanimljivo je da smo te godine proglašenje pobjednika i dodjelu priznanja upriličili na svečanosti u prepunoj Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade, ali general Gotovina, koji takva okupljanja u pravilu izbjegava, na dodjelu nije došao.

Treća pobjednica našeg izbora bila je Dubravka Glavaš, koja je 2013. godine svojom plemenitošću ganula cijelu naciju. Ta mlada Vinkovčanka dobrovoljno je dala otkaz u tvrtki Unidal kako bi posao zadržala samohrana majka dvoje djece Đurđica Švigač. Veličinu njezina čina pokazuje i podatak da je tada u njezinu gradu bilo gotovo 8000 nezaposlenih. Svoju nagradu, koju smo joj uručili u hotelu Esplanade, posvetila je svim samohranim majkama.

Mladi poduzetnik Mate Rimac dobitnik je prestižnog priznanja 2014. godine, a kandidirali smo ga zato što je "svoj hobi iz garaže uspio pretvoriti u tvrtku koja je od tri međunarodna investitora osigurala deset milijuna eura za razvoj te je broj zaposlenih povećao sa 20 na 60". Bilo je to prije deset godina kad još nismo ni slutili da će konstruirati najbrži električni automobil na svijetu i postati veliki poduzetnik.

Kolinda Grabar-Kitarović bila je peta pobjednica našega izbora kao prva žena u povijesti Republike Hrvatske kojoj je uspjelo postati predsjednica. U patrijarhalnom društvu poput našega bio je to pravi pothvat. Obrazovana i cijenjena u svijetu, već se u prvoj godini svoga mandata snažno zauzela za promjene u vanjskoj politici hrvatske države. Ona je zasad jedina od političara koja se okitila Večernjakovim priznanjem. Plaketu smo joj uručili u njezinu uredu na Pantovčaku.

Niz pobjednika nastavili su poduzetnik Nenad Bakić (2016.), koji je na vlastitu inicijativu uveo robotiku i automatiku u naše škole; isusovac Tvrtko Barun (2017.), koji je nagradu zaslužio zbog humanitarnog rada posvećenog izbjeglicama; izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (2018.) jer je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji; kirurg Tomislav Luetić (2019.), vođa 15-članog tima koji je izveo jedinstvenu operaciju razdvajanja dvomjesečnih sijamskih blizanki; volonter (2020.), u znak zahvalnosti svima koji su pomagali unesrećenima u potresima i oboljelima od korone; nadbiskup Mato Uzinić (2021.), koji se istaknuo prijelomnom ulogom u borbi s pandemijom koronavirusa; izbornik Zlatko Dalić (2022.) zbog osvajanja bronce na Svjetskom prenstvu u Katru; plivačka maratonka Dina Levačić (2023.), najmlađa plivačica koja je preplivala "Oceanovih sedam" – sedam plivačkih maratona.

Vrijedi spomenuti da smo izborom volontera učinili presedan, jer bio je to prvi i zasad jedini put da nismo nagradili osobu s konkretnim imenom i prezimenom, nego osobu koja simbolizira solidarnost, požrtvovnost, plemenitost i koja nosi ime i prezime svakog volontera u Hrvatskoj. Učinili smo to s osjećajem velike zahvalnosti svima onima koji su 2020. svim srcem pomagali unesrećenima i bolesnima. Bili su to statičari, navijačke skupine, vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava, članovi Crvenoga križa, HGSS-ovci, ugostitelji, različite udruge za svakovrsnu pomoć ljudima, zaštitari životinja... Svi koji nose časno ime volonter.

Zanimljivo je također da je Zlatko Dalić jedini kojemu smo Večernjakovo priznanje dodijelili dva puta, jer on je jedini hrvatski nogometni izbornik u povijesti koji je dva puta zaredom doveo Hrvatsku među najbolje nogometne reprezentacije na svijetu, odnosno do srebra i bronce. Osvajanjem druge uzastopne medalje na svjetskim nogometnim prvenstvima postao je jedan od svjetskih velikana među izbornicima. Dodamo li tome činjenicu da je on jedna od najpopularnijih osoba u Hrvatskoj, uzorna ponašanja i života, osoba koja svojim društvenim utjecajem nadilazi sportske okvire, posve je jasno zašto je jedini Večernjakov dvostruki laureat.