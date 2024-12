Snijeg zatrpao Liku, 500-tinjak kućanstava bez struje: 'Ovo se zadnji put dogodilo prije 10-ak godina'

Zimska idila vlada Gorskim kotarom i Likom gdje snijeg neprestano pada već dva dana, no to tako ne doživljavaju i stanovnici koji su u mjestima već više od dana bez struje. Naime, snijega ima sve od Bosiljeva do tunela sv. Rok, s time da je do jutros u 7 sati najviše napadalo, osim Zavižana, u Gospiću - čak 35 centimetra snijega.

Još je u Gračacu palo ukupno do 7 sati 34 centimetra, u Delnicama 21 centimetra, a na Puntijarki od nedjelje pa do jutros ukupno 7 centimetra snijega. Oko 500-tinjak kućanstava trenutno je bez struje pa su radnici na terenu i pokušavaju uspostaviti nazad dotok električne energije. Ivan Ivšinović, pomoćnik direktora Elektrolike, objasnio je za 24 sata kako je struje uglavnom nestalo u Gospiću te u naseljima Općine Lovinac i Gračac, s time da je do ove situacije došlo zbog teškog, mokrog snijega.

- Tijekom dana ćemo pokušati normalizirati opskrbu, ali snijeg i dalje pada. Ljudi se snalaze, oni su i navikli, bitno je da imate drva, ali naravno da nije dobro, no Lika je okrutna kao klima. Zadnji put se ovo dogodilo prije desetak godina, ali realno osim snijega problem je kad se događaju i ledolomi, a zadnjeg smo imali u ožujku 2022. godine - objasnio je, dodajući kako je već u naseljima napadalo u međuvremenu i do 80 centimetra, ponegdje čak i metar snijega, a kako je snijeg vlažan, on težinom pada na vodiče koji onda pucaju.

- Nažalost je, da ljudi nemaju 48 sati struje, to su slabo naseljena mjesta, i zapravo problem je što ima mnogo mjernih mjesta, ali to su kuće za odmor se povremeno koriste jer je po zadnjim podacima naseljeno je stalno samo tridesetak posto kućanstava - objasnio je, dok se mještani snalaze drvima.

- Sigurno trideset metara naložimo godišnje, a uvijek spremimo i koji metar više - objasnila je mještanka Dobrosela. Snijeg se u gorju očekuje i sutra, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod.

''U unutrašnjosti pretežno oblačno, u gorju mjestimice slab snijeg, a u nizinama, ponajprije na sjeveru, ponegdje slabe oborine na granici kiše i snijega. U Dalmaciji promjenljivo oblačno, osobito na jugu još povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, a na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare moguće i olujna, a na jugu još može biti istočnjaka i juga. U unutrašnjosti temperatura zraka većinom od 0 do 5 °C. Na moru najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, a najviša dnevna od 9 do 14 °C''.