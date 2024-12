Zima pokazuje zube: U Gospiću izmjereno čak 35 centimetara snijega, no danas će pasti još

Danas će na Jadranu biti promjenljivo oblačno uz povremeno kišu, osobito prema otvorenom moru i lokalne pljuskove s grmljavinom. U unutrašnjosti oblačno, u gorskoj Hrvatskoj povremeno snijeg i susnježica, a drugdje mjestimična rosulja ili slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu istočnjak i jugo. Temperatura zraka u kopnenim krajevima većinom između 0 i 5 °C, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije najviša dnevna uglavnom od 9 do 14 °C. Za cijelo područje uz Jadran upaljen je meteoalarm zbog vjetra koji će puhati. Udari bure bit će do 95 kilometara na sat.

U Gorskoj Hrvatskoj danas će biti hladno, povremeno uz susnježicu i snijeg, pa će se ponegdje snježni pokrivač još malo povećati. Snježne pahulje nošene jakom burom moguće su i na obali sjevernog Jadrana gdje će mjestimice padati kiša, ponajprije na otocima. Podno Velebita bit će i olujnih udara bure, pa će i more ponegdje biti valovito, piše HRT.

Prema podacima DHMZ-a, u Gospiću je jutros u 7 sati izmjereno sveukupno 35 centimetara snijega, od koji je 17 centimetara novih. U Delnicama ima 21 centimetar snijega (10 novih), dok je najviše snijega izmjereno na Zavižanu, čak 64 centimetra.

- Umjerenog juga na krajnjem jugu Hrvatske bit će još i u srijedu, no na obali i idućih dana uglavnom će puhati bura, umjerena i jaka, ponajprije podno Velebita i s olujnim udarima. U srijedu uz promjenjivu naoblaku mjestimice kiša, ponajprije na krajnjem jugu, a četvrtak i petak pretežno sunčani. I u unutrašnjosti od četvrtka češća, osobito u petak i dulja sunčana razdoblja, no ujutro će biti mraza, moguće i magle jer će umjeren sjeveroistočnjak oslabjeti. Srijeda pak uglavnom oblačna, mjestimice uz kišu, u višim predjelima, a moguće i na sjeveru zemlje i susnježicu te snijeg - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

FOTO Kakva zimska idila u Lici: Gospić je zameo snijeg, napadalo ga više od 20 centimetara