Potres magnitude 7,1 zatresao Japan, osjetio se i 300 kilometara od epicentra

Snažan potres magnitude 7,1 prema Richteru pogodio je istočnu obalu japanskog otoka Honshua u 23:07 prema lokalnom vremenu.

Novi potres na Baniji, osjetio se do Zagreba: 'Srce u petama, glava pod štokom. Bome se jako osjetio'

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od 60 kilometara.

Građani koji su osjetili potres javljaju kako je trajao 15 do 20 sekundi, dok su neki osjetili podrhtavanja čak i do minute. Potres je probudio i stanovnike udaljene gotovo 300 kilometara od epicentra.

"Cijeli stan se njihao lijevo-desno", napisao je stanovnik Tokija, 280 kilometara udaljenog od epicentra.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C