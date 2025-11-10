Službeni posjet Indoneziji: Hrvatska jača svoje prisustvo i gospodarsku suradnju u jugoistočnoj Aziji

Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman boravio je 9. i 10. studenog u službenom posjetu Republici Indoneziji, gdje ga je ugostio ministar vanjskih poslova Sugiono. Posjet predstavlja važan iskorak u jačanju političkog dijaloga, gospodarske suradnje i institucionalnog povezivanja Hrvatske i najveće zemlje jugoistočne Azije. Ministar Grlić Radman naglasio je da je Hrvatska čvrsto opredijeljena za daljnje produbljivanje odnosa s Indonezijom, istaknuvši zajedničke vrijednosti poput zalaganja za mir, stabilnost i multilateralizam. Hrvatska vidi Indoneziju kao ključnog partnera u jugoistočnoj Aziji te važnog aktera u globalnim opskrbnim lancima i održivom razvoju.Tijekom službenih razgovora u Jakarti središnje mjesto zauzele su mogućnosti gospodarske suradnje i povećanja trgovinske razmjene. Posebno je pozdravljen napredak u pregovorima o Sveobuhvatnom sporazumu o gospodarskom partnerstvu (CEPA) između Europske unije i Indonezije, čije će sklapanje otvoriti nove prilike za hrvatske izvoznike i investitore. U izaslanstvu ministra sudjelovali su predstavnici hrvatskih tvrtki zainteresiranih za ulazak na indonezijsko tržište s gotovo 300 milijuna stanovnika. Održan je niz poslovnih sastanaka s predstavnicima indonezijskih institucija i privatnog sektora, s ciljem stvaranja temelja za buduće investicije i zajedničke projekte.

Tijekom posjeta ministar Grlić Radman posjetio je i sjedište ASEAN-a, gdje se sastao s glavnim tajnikom Kaom Kimom Hournom. Razgovaralo se o ulozi ASEAN-a u očuvanju regionalne stabilnosti, te o daljnjem razvoju suradnje Hrvatske s državama jugoistočne Azije. Hrvatska je ponovno izrazila namjeru pristupanja Ugovoru o prijateljstvu i suradnji (TAC), čime bi se formaliziralo njezino dublje uključivanje u regionalne procese. Ministar se sastao i sa zamjenikom predsjednika Komisije I indonezijskog parlamenta, koja pokriva obranu, sigurnost i vanjske poslove, Budijem Djiwandonom, te s predsjednikom Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska–Indonezija Sofyanom Tanom. Također je održan sastanak sa zamjenikom ministra vanjskih poslova za religijska pitanja Anisom Mattom, kojem se pridružio i dr. Aziz ef. Hasanović, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, kao član hrvatske delegacije. Tema razgovora bila je međureligijski dijalog i uloga religijskih zajednica u promicanju tolerancije i suživota.

U okviru posjeta ministar Grlić Radman susreo se i s nadbiskupom Pierrom Pioppom, apostolskim nuncijem i doajenom diplomatskog zbora u Indoneziji, s kojim je razmijenio mišljenja o društvenim i humanitarnim izazovima u regiji jugoistočne Azije.

Službeni posjet Indoneziji označava strateški pomak hrvatske diplomacije prema Aziji, regiji koja je sve važnija u globalnoj geopolitici i gospodarstvu. Dok je hrvatska vanjska politika tradicionalno bila usmjerena prema Europskoj uniji i Sredozemlju, posljednjih godina sve se više ističe potreba za diverzifikacijom vanjskopolitičkih odnosa, posebno prema brzorastućim azijskim tržištima.

Indonezija, kao najveća muslimanska zemlja svijeta i ekonomski lider ASEAN-a, za Hrvatsku predstavlja ulazna vrata u azijsko-pacifičku regiju. U kontekstu globalnih poremećaja u opskrbnim lancima, Indonezija postaje i alternativni industrijski i logistički partner. Hrvatska pak nudi znanja u energetici, pomorstvu, IT-u, turizmu i obrambenoj industriji, područjima u kojima se može graditi obostrano korisna suradnja. Ovaj posjet jača hrvatsku vidljivost u Aziji i doprinosi stvaranju institucionalnih i poslovnih veza koje bi mogle dugoročno povećati trgovinsku razmjenu i politički utjecaj Hrvatske u regiji. Istodobno, susreti na visokoj razini s dužnosnicima ASEAN-a i indonezijskog parlamenta potvrđuju ambiciju Zagreba da postane aktivniji akter u azijsko-pacifičkim procesima. Posebno simbolično značenje ima i uključivanje vjerskog dijaloga u posjet, kroz sudjelovanje dr. Aziza ef. Hasanovića, što pokazuje da Hrvatska razumije kulturnu i religijsku složenost jugoistočne Azije te nastoji graditi odnose na međukulturnom razumijevanju i poštovanju. posjet ministra Grlića Radmana Indoneziji ne samo da učvršćuje diplomatske i gospodarske veze, već i potvrđuje da Hrvatska želi imati aktivnu ulogu u globalnim tokovima, osobito u regijama koje definiraju budućnost svjetske ekonomije i sigurnosti.