Slovenska predsjednica ozlijeđena u prometnoj nesreći dok se vraćala iz Hrvatske: Završila u bolnici

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila u tunelu Kastelec na Primorskoj autocesti. Nakon nesreće prevezena je u Opću bolnicu Izola, gdje je zadržana na promatranju, izvijestio je RTV Slovenija. Prema navodima slovenskih medija, predsjednica se u trenutku nesreće vraćala s godišnjeg odmora provedenog u Hrvatskoj.

Iz Ureda predsjednice priopćili su da je bila na putu prema Komendi, gdje je trebala sudjelovati na humanitarnoj biciklističkoj manifestaciji Pogi Challenge, čija je pokroviteljica. Događaj organizira slovenski biciklist i višestruki pobjednik velikih utrka Tadej Pogačar.

Policija je izvijestila da su u nesreći sudjelovala dva službena vozila iz pratnje štićene osobe. Prema dosadašnjim informacijama, ozlijeđene su dvije osobe. Jedna je zadobila lakše, a druga teže tjelesne ozljede te su obje vozilom hitne pomoći prevezene u bolnicu u Izoli.

Zbog očevida i intervencije hitnih službi tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za promet, a ponovno je otvoren nešto poslije 20 sati. Okolnosti nesreće još se utvrđuju, a o slučaju je obaviješten i nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva Slovenije. N. Pirc Musar nakon nesreće zahvalila je svim hitnim službama koje su sudjelovale u intervenciji, kao i osoblju Opće bolnice Izola na pruženoj pomoći i skrbi.