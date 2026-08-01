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OKOLNOSTI SE UTVRĐUJU

Slovenska predsjednica ozlijeđena u prometnoj nesreći dok se vraćala iz Hrvatske: Završila u bolnici

Rijeka: Zoran Milanović i Nataša Pirc Musar obišli osnovnu školu Pećine
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 12:42
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Zbog očevida i intervencije hitnih službi tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za promet, a ponovno je otvoren nešto poslije 20 sati.

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila u tunelu Kastelec na Primorskoj autocesti. Nakon nesreće prevezena je u Opću bolnicu Izola, gdje je zadržana na promatranju, izvijestio je RTV Slovenija. Prema navodima slovenskih medija, predsjednica se u trenutku nesreće vraćala s godišnjeg odmora provedenog u Hrvatskoj.

Iz Ureda predsjednice priopćili su da je bila na putu prema Komendi, gdje je trebala sudjelovati na humanitarnoj biciklističkoj manifestaciji Pogi Challenge, čija je pokroviteljica. Događaj organizira slovenski biciklist i višestruki pobjednik velikih utrka Tadej Pogačar.

Policija je izvijestila da su u nesreći sudjelovala dva službena vozila iz pratnje štićene osobe. Prema dosadašnjim informacijama, ozlijeđene su dvije osobe. Jedna je zadobila lakše, a druga teže tjelesne ozljede te su obje vozilom hitne pomoći prevezene u bolnicu u Izoli.

Zbog očevida i intervencije hitnih službi tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za promet, a ponovno je otvoren nešto poslije 20 sati. Okolnosti nesreće još se utvrđuju, a o slučaju je obaviješten i nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva Slovenije. N. Pirc Musar nakon nesreće zahvalila je svim hitnim službama koje su sudjelovale u intervenciji, kao i osoblju Opće bolnice Izola na pruženoj pomoći i skrbi.
Ključne riječi
nesreća Nataša Pirc Musar Slovenija

Komentara 2

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LE
Levanto
13:44 01.08.2026.

To su se malo coknili. Zadnjinprovom udrija u krmu.

BO
bojovnik
13:24 01.08.2026.

dobro da je u dezeli inace bi jodlari pola godine

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