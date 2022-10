Slijepcu u Makarskoj uginuo pas vodič, sumnja se da je pojeo otrov na šetnici

Slijepi Osječanin Tomislav Vampula u Makarskoj je početkom tjedna ostao bez svoje vjerne labradorice. Sada umjesto s Pugom šeta s bijelim štapom. Njegova je pratiteljica na jednoj makarskoj šetnici, sumnja on, pojela otrov. 'Osim što se vežeš za tog psa, uvijek je s tobom i kada si sretan i kada si tužan, on će u bilo koje doba dana doći po mene i odvesti me bilo gdje gdje treba otići', ispričao je Vampula za RTL.

Tomislav zato upozorava šetače jer vjeruje da je riječ o neoprezno bačenom otrovu. Ne želi, kaže, niti pomisliti da je to netko napravio namjerno. 'Na toj šetnici šeću se i djeca. Kako pas nije odlazio daleko od nas, vjerujem da to što ju je otrovalo nije bilo pomno skriveno. Tako da je zapravo i neko dijete moglo doći do tog otrova', kaže Tomislav.

Slučaj je prijavljen policiji, a počinitelju prijeti kazna do godine zatvora. No i kad se otkriju trovači obično prođu nekažnjeno.

U ovom slučaju sumnja se na otrov za štakore.

