SDP-ova saborska zastupnica iznijela obranu, tužiteljstvo traži istražni zatvor za nju i još 10 osoba

Tri pokrenute istrage u kojima se traži pritvaranje 11 od 14 osumnjičenika, a USKOK je istražni zatvor tražio i za Barbaru Antolić Vuporu, SDP-ovu saborsku zastupnicu, koju je stranka suspendirala sa svih funkcija, nakon što je u utorak uhićena jer ju se sumnjiči za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti. Ona je u srijedu ispitana u USKOK-u gdje je iznijela svoju obranu, a po onom što je do sada poznato u problemima sa zakonom se našla nakon što je upala u tajne mjere koje su se provodile nad Vladom Podbrežničkim, koji je 2024. bio privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalne poslove Grada Varaždina. On je ujedno i prvoosumnjičeni u istrazi kojom je obuhvaćena i Antolić Vupora, a u tom dijelu osim njih dvoje sumnjiči se još šest osoba.

Što se tiče Antolić Vupore ona se našla u problemu zbog kuće jer se sumnja da ju je bespravno nadograđivala i rekonstruirala. Zbog toga joj je 3. lipnja 2024. građevinska inspekcija zabranila daljnje radove te ju je upozorila na mogućnost pokretanja prekršajnog postupka. No kako se sumnja, umjesto da posluša inspekciju i obustavi radove, Antolić Vupora je od Vlade Podbrežničkog zatražila da joj žurno i bez obzira na neispunjavanje zakonskih uvjeta, izda građevinsku dozvolu, a on je kako se sumnja na to i pristao. Nadalje, sumnja, se da je SDP-ova saborska zastupnica, sukladno dogovoru s Podbrežničkim te uz pomoć Jagode B., stalne sudske vještakinje, 7. lipnja 2024. podnijela novi zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole, a postojeće nedostatke je, kako se sumnja prikrila nepodobnim projektom. Podbrežnički je pak predmet uzeo u rad, iako je prema sumnjama istražitelja, bio svjestan da nisu ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole, koja je na koncu ipak izdana 12. lipnja 2024.. Nakon što je dozvola postala pravomoćna, okončan je postupak koji je protiv Antolić Vupore pokrenula građevinska inspekcija. Nadalje, sumnja se da je u listopadu 2024. Jagoda B. u ime Antolić Vupore, zatražila uporabnu dozvolu i to žurnu jer je prijetila opasnost da izgubi sredstva koja su se dodjeljivala iz Fonda za energetsku obnovu. Kako se sumnja, Pobrežnički je i taj put izašao u susret SDP-ovoj saborskoj zastupnici te naveo da je obavio tehnički pregled i da je sve u skladu sa zakonom, iako tehnički pregled nije obavio.

Tom istragom je obuhvaćena i Melanija Car, voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja u Varaždinu, koja se sumnjiči da je od Podbrežničkog tražila da joj zaposli sina na mjestu upravnog referenta vježbenika. On je na to pristao, nakon čega je kako se sumnja Melanija Car inicirala izmjene Plana prijema u službu za 2023. i to tako da se u upravna tijela Varaždina umjesto jednog primaju tri vježbenika sa završenom srednjom stručnom spremom. Podbrežnički se sumnjiči da je nakon toga 4. prosinca 2023. raspisao natječaj za prijam u službu, ali i da je Melaniju Car upoznao s pitanjima koja će biti na ispitu. Ona je ta pitanja prenijela svome sinu, a on je na koncu zaposlen kao vježbenik u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina. Nadalje, tom istragom je obuhvaćeno izdavanje raznih dozvola iako oni kojima su dozvole izdavane nisu zadovoljavali zakonske uvjete, a što je bilo "riješeno" mitom. U jednom slučaju se radilo o neutvrđenom iznosu, a o drugom o 17.600 eura za savjetničke usluge koje nisu obavljene.

Druge dvije istrage se bave Čistoćom, odnosno manipulacijom javnom nabavom vrijednom oko 800.0000 eura, te davanjem mita građevinskim inspektorima kako bi se dobile građevinske dozvole iako nisu bili zadovoljeni zakonski uvjeti. U toj istrazi je osumnjičena i voditeljica Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin. Što se tiče istrage koja se bavi Čistoćom, u tom su djelu osumnjičeni Zoran Svetec, direktor varaždinske Čistoće, njegov zamjenik Saša Avirović i Hrvoje R. iz jedne od tvrtki koja se javila na jedan od dva natječaja. USKOK sumnja da su natječaji bili namješteni tako da odgovaraju tvrtkama koje su se javile i po specifikaciji traženih vozila i po brzini isporuke. U jednom natječaju se navodila isporuka u roku od 14 dana, a u drugom je na natječaju prošla tvrtka s višom cijenom, no kraćim rokom isporuke. Svi osumnjičenici za koje je USKOK tražio određivanje istražnog zatvora su tijekom srijede poslijepodne trebali biti dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. USKOK je za svaku od tri istrage objavio priopćenje, koje prenosimo u cijelosti.

Osnovano se sumnja da je, nakon što je 3. lipnja 2024. od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Područnog ureda Varaždin, Službe građevinske inspekcije utvrđeno da je u tijeku izvođenje bespravne nadogradnje i rekonstrukcije kuće u suvlasništvu II. okr. i njenog supruga u Varaždinu, uslijed čega je naložena zabrana daljnjeg izvođenja takvih radova uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te posljedično uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola, II. okr. osobno istoga dana, a potom i putem III. okr. - stalne sudske vještakinje za graditeljstvo i procjenu nekretnina, koju je angažirala u svrhu poduzimanja svih potrebnih radnji radi ishođenja građevinske i uporabne dozvole, od I. okr. - privremenog pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina (dalje: Varaždina), zatražila da joj žurno i neovisno o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju kuće, na što je I. okr. pristao. Nakon što je II. okr. podnijela prijavu početka gradnje uz neprikladnu dokumentaciju te upoznala III. okr. sa stvarno izvedenim radovima, nedostacima i nepravilnostima, zatražila je od njega da osobno izda građevinsku dozvolu. Potom je III. okr., znajući da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole, uputio II. okr. da dostavi novu dokumentaciju i novi projekt u kojima bi ti nedostaci bili prikriveni. Istovremeno je podređenim službenicima naložio arhiviranje ranije dostavljene dokumentacije. Zatim je II. okr., sukladno dogovoru s I. i III. okr., 7. lipnja 2024. podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće koji predmet je potom I. okr. uzeo sebi u rad. Potom je 12. lipnja 2024., protivno Zakonu o gradnji, na temelju neprikladnog glavnog projekta izdao građevinsku dozvolu u kojoj je neistinito naveo da je strankama u postupku omogućeno osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta te da su se sve stranke odazvale i nakon uvida u spis dale izjave o suglasnosti sa zahvatom. Na opisani način je osigurao da se nakon pravomoćnosti građevinske dozvole postupak građevinske inspekcije obustavi. Potom je 16. listopada 2024. III. okr., po punomoći II. okr., zatražila izdavanje uporabne dozvole za rekonstruiranu građevinu, prenijevši I. okr. da je II. okr. uporabna dozvola žurno potrebna jer ističe rok za završetak radova zbog sredstava prikupljenih iz Fonda za energetsku obnovu. Slijedom navedenog je I. okr. 18. listopada 2024. izdao uporabnu dozvolu te sačinio zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu u kojem je neistinito naveo kako je zajedno s III. okr. obavio tehnički pregled građevine u suvlasništvu II. okr. te kako je nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrdio da su radovi izvedeni u skladu s aktom o gradnji i projektnom dokumentacijom te da je pouzdanost građevine dokazana na tehničkom pregledu, a koji tehnički pregled u stvarnosti nije obavio, dok su I. i III. okr. potpisali zapisnik o provedenom tehničkom pregledu.

Nadalje se osnovano sumnja da je IV. okr. - voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja u Varaždinu, zatražila od I. okr. da u navedenom upravnom odjelu u kojem je pročelnik osigura zapošljavanje njenog sina na radno mjesto upravnog referenta za javna davanja – vježbenika, na što je I. okr. pristao. Potom je IV. okr. poduzela radnje u svrhu donošenja izmjena i dopuna Plana prijema u službu za 2023. godinu na način da se u upravna tijela Varaždina umjesto jednog primaju tri vježbenika sa završenom srednjom stručnom spremom. Nakon toga je I. okr. 4. prosinca 2023. raspisao javni natječaj za prijam u službu na navedeno radno mjesto. Tijekom provedbe natječaja na koji se prijavio sin od IV. okr., a kako bi imenovanom osigurao ostvarivanje potrebnog rezultata na testiranju i zapošljavanje na navedenom radnom mjestu, I. okr. je upoznao IV. okr. s pitanjima i zadacima prije provođenja provjere znanja i sposobnosti znajući da će ih ona prenijeti svojem sinu, što je IV. okr. i učinila. Tako su mu osigurali ostvarivanje potrebnog rezultata pa je po provedenom natječajnom postupku primljen u svojstvu vježbenika u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina.

Također se osnovano sumnja da su se tijekom kolovoza 2024. godine u Varaždinu, V. i VII. okr. dogovorili da će VI. okr. za novčanu nagradu, korištenjem svog službenog položaja savjetnika za graditeljstvo i prostorno uređenje u Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina, kao i ranijeg zaposlenja u Varaždinskoj županiji, poduzeti sve potrebne radnje kako bi se u ubrzanom roku osiguralo udovoljenje zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu neovisno o ispunjenosti uvjeta. Nakon što je 21. kolovoza 2024. navedeni zahtjev zaprimljen te je s njim zadužena VI. okr. - pomoćnica pročelnika za upravne poslove u gospodarstvu i prometu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i europske poslove Varaždinske županije, V. okr. je zatražio od VI. okr. da odmah i neovisno o ispunjenosti uvjeta udovolji navedenom zahtjevu. Tako je VI. okr. 23. kolovoza 2024. izdala rješenje navedenog Odjela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u kojem je neistinito navela da je očevidom i uvidom u dokumentaciju utvrđena ispunjenost uvjeta iz mjerodavnog zakona i pravilnika, zanemarivši nedostatke s kojima je upoznata te zemljišnoknjižnu zabilježbu da za građevinu u kojoj se nalazi apartman nije priložena uporabna dozvola. Sukladno prethodnom dogovoru, VI. okr. je isplatila V. okr. novčanu nagradu u za sada neutvrđenom iznosu.

Osim toga se osnovano sumnja da su, od početka 2023. do sredine veljače 2025. godine u Varaždinu, V. i VIII. okr. kao direktor IX. okr. trgovačkog društva (dalje: društvo) dogovorili da će V. okr. za novčanu nagradu korištenjem svog službenog položaja višeg stručnog suradnika za graditeljstvo, a potom i savjetnika za graditeljstvo i prostorno uređenje u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo, kao i na temelju tog položaja ostvarene suradnje s poslovnim partnerima i trgovačkim društvima povezanim s Varaždinom, poduzimati sve potrebne radnje kako bi se osiguralo i ubrzalo postupanje Varaždina i s njim povezanim trgovačkim društvima povodom zahtjeva i realizacije poslova od interesa IX. okr. društva. Sukladno dogovoru, nakon što je 6. lipnja 2024. IX. okr. društvo podnijelo zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje radova, V. okr. je zatražio od I. okr. da se predmet dodijeli u rad točno određenom referentu kojem je potom davao upute kako i u kojem roku treba izdati građevinsku dozvolu, vodeći pritom računa da to bude nakon 1. srpnja 2024. kako društvo ne bi bilo u obvezi platiti vodni doprinos obveza plaćanja kojeg je s tim datumom ukinuta. Postupajući prema uputama referent je 2. srpnja 2024., iako je bio na godišnjem odmoru, izdao traženu građevinsku dozvolu koja je postala pravomoćna 29. srpnja 2024. godine. Potom je V. okr., na traženje VIII. okr., budući da je na gradilištu bilo potrebno izvesti priključak vode na vodomjerno okno s hidrantom, istoga dana kontaktirao suradnike iz trgovačkog društva zaduženog za poslove vodnog gospodarstva u kojem Varaždin ima više od 50% poslovnih udjela, i zatražio žurno postupanje. Zaposlenici IX. okr. društva je V. okr. predao sve odlučne raspoložive podatke i isprave, a kada je utvrđeno da je za potrebe takvog priključka vode i montaže vodovodnog priključnog okna nužno razrezati asfalt, za što je potrebno odobrenje Varaždina, kod svojih kolega ishodio žurno rješavanje. Za navedeno je VIII. okr. isplatio novčanu naknadu sukladno dogovoru na način da je IX. okr. društvo po ispostavljenim računima trgovačkog društva koje nije obavljalo nikakvu poslovnu djelatnost i kojim je prikriveno upravljao V. okr., za usluge savjetovanja koje nisu nikad izvršene tijekom 2023. i 2024. godine izvršio uplate ukupnog iznosa od najmanje 17.600,00 eura. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika.

Protiv dvoje okrivljenika pokrenuta istraga zbog sumnje na omogućavanje nezakonite gradnje

Osnovano se sumnja da su se I. okr. - voditeljica Službe građevinske inspekcije Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin i II. okr. - odgovorna osoba i voditelj poslovanja tri trgovačka društva, dogovorili da će II. okr. nagraditi I. okr. ako svoje postupanje prilikom obavljanja poslova građevinske inspekcije usmjeri u korist njegovih trgovačkih društava te ako ga pravovremeno upozori na postupanja Državnog inspektorata. Tako je II. okr. 28. studenoga 2023., čim ga je I. okr. obavijestila da se nalazi u prodajnom salonu jednog od njegovih trgovačkih društava, naložio svojoj radnici da za I. okr. umanji cijenu za naručene proizvode za 70% neovisno o iznosu i sadržaju ponude, slijedom čega joj je u navedenom postotku smanjena cijena za proizvode vrijedne 2.800,00 eura koje je tom prilikom kupila.

Zauzvrat je I. okr., odmah po zaprimanju zahtjeva za inspekcijski nadzor nad građevinskim radovima na zgradi u Varaždinu u vlasništvu jednog od trgovačkih društava II. okr., s ciljem da se tijekom inspekcijskog nadzora ne utvrde nepravilnosti, obavijestila II. okr. da će navedeni nadzor 19. ožujka 2024. osobno obaviti. Pritom su se dogovorili da će II. okr. naložiti da se samo toga dana smanji opseg građevinskih radova budući da za njih nije ishodio građevinsku dozvolu. Zatim je I. okr., protivno Zakonu o Državnom inspektoratu, sastavila dopis u kojem je neistinito navela da je obavila nadzor po svim etažama zgrade te da nema elemenata za pokretanje građevinskog inspekcijskog nadzora, čime je trgovačkom društvu u vlasništvu II. okr. omogućila daljnji nastavak građevinskih radova bez odgovarajuće građevinske dozvole. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv oboje okrivljenika.

Osnovano se sumnja da su I. okr. kao direktor trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu (dalje: Čistoća) i II. okr. kao zamjenik direktora Čistoće, u dva navrata u postupcima javnih nabava pogodovali trgovačkim društvima u kojima su zaposleni III. i IV. okr. koji su ih na to potaknuli. Tako se osnovano sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od studenoga 2023. do rujna 2024. godine u Varaždinu i Zagrebu, na traženje III. okr. - menadžera prodaje u jednom trgovačkom društvu, dogovorili da će Čistoća objaviti natječaj za javnu nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga u vrijednosti od 270.000,00 eura bez PDV-a, čije će tehničke specifikacije odgovarati upravo kamionu trgovačkog društva isporučitelja u kojem je zaposlen III. okr., a da će kao dodatni kriterij bodovanja biti naveden rok za isporuku koji čini 10% ukupnih bodova. Pritom su I. i II. okr. znali da će leasing kuća i trgovačko društvo isporučitelja ponuditi bitno kraći rok isporuke kako bi stekli bodovnu prednost pred ponudama niže cijene, premda u ponuđenom roku neće isporučiti vozilo niti će slijedom postignutog dogovora zbog toga doći do raskida ugovora. Nakon toga je Čistoća u prosincu 2023. godine raspisala javni natječaj za nabavu navedenog specijalnog komunalnog vozila putem financijskog leasinga, u kojem je kao jedan od kriterija bodovanja navedena brzina isporuke s najduljim rokom od 180 dana. Na tom natječaju su ponude dostavila dva trgovačka društva - jedno društvo s većom cijenom od 299.420,40 eura, ali s kraćim rokom isporuke od 60 dana i drugo trgovačko društvo s nižom cijenom od 291.846,80 eura, ali s dužim rokom isporuke od 90 dana, slijedom čega je I. okr. 27. veljače 2024. donio odluku o odabiru prvog trgovačkog društva kao ponuditelja s najpovoljnijom ponudom i s tim društvom sklopio ugovor o leasingu za specijalno komunalno vozilo u vrijednosti od 299.420,40 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da su I. i II. okr., u istim svojstvima, u razdoblju od lipnja 2024. do listopada 2024. godine u Varaždinu i Zagrebu, na traženje IV. okr., voditelja marketinga u jednom trgovačkom društvu isporučitelja - ovlaštenom generalnom zastupniku za gospodarska vozila jedne marke na području Hrvatske, dogovorili da će Čistoća objaviti natječaj za javnu nabavu dva specijalna komunalna vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga u vrijednosti od 490.000,00 eura bez PDV-a, čije će tehničke specifikacije odgovarati kamionu u ponudi trgovačkog društva u kojem je zaposlen IV. okr., a da će kao rok isporuke vozila biti navedeno 14 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora o leasingu. Dogovorno su odredili rok isporuke tako da jedino trgovačka društva ponuditelja i isporučitelja mogu u tom roku ponuditi isporuku. Potom je Čistoća raspisala javni natječaj za nabavu dva specijalna komunalna vozila putem financijskog leasinga s rokom isporuke vozila od 14 kalendarskih dana. Na objavljeni javni natječaj jedinu ponudu je dostavilo trgovačko društvo u kojem je zaposlen IV. okr. i to u iznosu 478.646,20 eura. Slijedom toga je I. okr. 21. listopada 2024. s tim društvom kao jedinim ponuditeljem sklopio ugovor o leasingu za dva takva vozila u vrijednosti od 478.646,20 eura. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

