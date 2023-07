SAD i Vatikan krili izvanzemaljce? 'Upitno je samo koliko je izvanzemaljski život udaljen od Zemlje'

Ovaj put to nisu nekakvi čudaci, dokoni istraživači paranormalnog ili ufolozi koji očajnički traže dokaze... Sad je o izvanzemaljskim letjelicama (pro)govorio bivši obavještajni časnik koji je surađivao s Pentagonovim uredom za rješavanje anomalija na svim domenama (AARO), zaduženim za identificiranje neidentificiranih objekata, pogotovo u blizini vojne imovine. Pojavio se zviždač David Grusch (36), no ni on nije priložio materijalne dokaze ili opisao viđenja iz prve ruke, već je opisao ono što je čuo od drugih, zasad neimenovanih ljudi. No, 11 sati svjedočenja istražiteljima koje je imenovao Kongres cijeloj priči daje na težini.

- Nitko na razini Davida Gruscha nikada nije govorio da su federalci navodno zataškavali pojavu izvanzemaljskih objekata - rekao je Leslie Keane s portala Debrief. Dojam je da je sve više onih koji su uvjereni da su vidjeli NLO. O čemu se radi?

- Godinama kruže glasine u neslužbenoj NLO zajednici da američki Department of Energy (DoE) ima i vodi tajni program prikupljanja srušenih NLO-a, kao istraživanja i reverznog inženjeringa tehnologija povezanih s takvim NLO-ima. DoE ima mandat programe takvog tipa držati u tajnosti od svih drugih, uključujući i Pentagon i Ured predsjednika SAD-a. Prema istim glasinama, osim nekoliko visokopozicioniranih časnika Pentagona, američka vojska nije bila svjesna postojanja takvog DoE programa.

VEZANI ČLANCI:

Nadalje, DoE je tajno surađivao s velikim američkim aeronautičkim tvrtkama, koje su trebale reverznim inženjeringom shvatiti i funkcionalno integrirati tehnologiju s NLO-a u sklop tehnologija koje američka vojska koristi kako bi mogla globalno štititi nacionalne interese SAD-a te zadržati apsolutnu dominaciju u tehnologiji nad drugim vojskama naše civilizacije. Nedavno je bivši visokopozicionirani obavještajac David Grusch pokrenuo proces predviđen da ga zviždači koriste za prijavljivanje službeno neugodnih istina. U takvom procesu Grusch ne može odmah razotkriti cijelu istinu, kako je on vidi, jer bi pritom mogao otkriti i neke tehničke detalje koji bi ugrozili američke nacionalne interese, što bi se moglo tretirati kao veleizdaja - kaže za Večernji list hrvatski astrofizičar dr. Bojan Pečnik, koji je diplomirao fiziku u Zagrebu i doktorirao astrofiziku na Institutu "Max Planck" za izvanzemaljsku fiziku u Münchenu.

Osnivač je i direktor društva Hipersfera, aeronautičkog startupa koji u Hrvatskoj razvija novu vrstu zračnih brodova. U glasilu Sveučilišta Boston BU Today objavljen je razgovor s Joshuom Semeterom, profesorom elektrotehnike i računalnog inženjerstva na Sveučilištu i članom NASA-ina tima koji će do kraja ove godine podnijeti izvješće o NLO-ima. Semeter je za BU Today rekao da Gruscha osobno ne poznaje i da bi bilo neumjesno nagađati o njegovim motivima, ali...

- Ne samo da nije podijelio bilo kakve dokaze koji se mogu provjeriti - fotografije, artefakte ili bilo koje druge podatke, nego nije osobno vidio ni dotaknuo ništa od objekata koje spominje. U dugoj povijesti tvrdnji o izvanzemaljskim posjetiteljima čini se da uvijek nedostaje ta razina specifičnosti. Kao što je rekao Carl Sagan: "Izvanredne tvrdnje zahtijevaju izvanredne dokaze." Još uvijek čekamo dokaze. Grusch se mora tretirati kao vjerodostojan svjedok, kao i vojni piloti koji su također iznijeli iskaze očevidaca o nenormalnim objektima. No, bez podataka ili materijalnih dokaza, u slijepoj smo ulici u procjeni tih tvrdnji - kazao je Semeter. Komisija u kojoj djeluje surađuje s Uredom za rješavanje anomalija u svim domenama Ministarstva obrane, a izvješće će podastrijeti kasnije ove godine.

VEZANI ČLANCI:

- Nismo bili zaduženi za analizu povijesnih ili trenutačnih podataka. Umjesto toga, naša je uloga stvoriti putokaz kako sredstva i stručnost NASA-e mogu pridonijeti određivanju podrijetla i prirode neidentificiranih anomalija - dodao je inženjer Semeter. Grusch je 14 godina radio u zračnim snagama i odlikovani je časnik koji je službovao i u Afganistanu, a radio je i za Nacionalnu geoprostorno-obavještajnu agenciju i Nacionalni ured za izviđanje, u ime kojeg je i surađivao s radnom skupinom za neidentificirane zračne pojave.

Radna skupina osnovana je posebno za istraživanje NLO-a. Grusch tvrdi da SAD već desetljećima vodi strogo tajni program i krije podatke o padu prvog izvanzemaljskog svemirskog broda u Magenti u Italiji 1933. godine, koji je držala Mussolinijeva vlada do 1944. ili 1945. godine. Tvrdi da je letjelica u obliku zvona bila čuvana u talijanskoj zračnoj bazi sve dok ga SAD nakon pada fašističke vlasti nije preuzeo, i to zahvaljujući dojavi pape Pija XII. Zviždač iz Pentagona, dakle, tvrdi da je i Vatikan bio svjestan postojanja neljudskih inteligencija i da je pomogao SAD-u u istraživanjima srušenog NLO-a. Naveo je da su Talijani pronašli djelomično netaknutu letjelicu.

- Papa je rekao Amerikancima što Talijani imaju, a mi smo to na kraju pokupili - rekao je Grusch, koji je na konkretno pitanje zašto bi mu uopće trebalo vjerovati, odgovorio da ima akreditacije, a bio je i obavještajac. Spomenuo je i izvještaje o viđenjima neidentificiranih letjelica koje su sastavili Mussolinijevi ljudi, s "grubim crtežima" letjelica koje izgledaju kao izvanzemaljski svemirski brodovi. Tijekom razgovora s istražiteljima rekao je da ne može predočiti dokaze za svoje tvrdnje jer su dokumenti i podaci klasificirani. Grusch smatra da je neobjašnjivo zašto vlada nije objavila te podatke jer bi cijelo čovječanstvo od njih imalo koristi, riješili bi se problemi pogona, energije i dobili dragocjeni podaci o materijalima koji mogu poboljšati kvalitetu života ljudi. - Potpuno je suludo da se štiti i zabranjuje napredak – kazao je Grusch i dodao da se SAD, Rusija i Kina natječu u pokušaju razumijevanja izvanzemaljskog života. Drži zabludom mišljenje da su izvanzemaljci dobroćudni. Naprotiv, čuo je da su zlonamjerni i da su čak ubili nekoliko ljudi.

- Nikada zapravo nećemo razumjeti njihovu punu namjeru jer mi nismo oni. Iako ne mogu ulaziti u pojedinosti jer bi to otkrilo određene povjerljive operacije SAD-a, nekoliko me osoba u programu obavijestilo da je bilo takvih zlonamjernih događaja - odgovorio je na pitanje jesu li izvanzemaljci ubijali ljude. U izvješću je naveo i da su neki od otkrivenih NLO-a bili veličine nogometnih igrališta.

VIDEO Naišao na čudan prizor u šumi: 'Mogao bi biti NLO'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

VEZANI ČLANCI:

- Postoji sofisticirana kampanja dezinformiranja usmjerena na stanovništvo SAD-a, koja je krajnje neetična i nemoralna - optužio je američku vladu da laže javnosti. Pentagon je zanijekao bilo kakva saznanja o programu o kojem je govorio Grusch, dok je odbor Predstavničkog doma najavio da će istražiti njegove tvrdnje.

Nije on jedini koji je govorio o NLO-ima. Jedan vojni veteran je za Daily Mail ispričao da je njegova šestočlana jedinica vidjela lebdeći NLO natovaren oružjem u Indoneziji, a neki su vojnici opisali letjelice koje mogu iskriviti prostor i vrijeme.

- Do danas, AARO nije otkrio nikakvu provjerljivu informaciju koja bi potkrijepila tvrdnje da su bilo kakvi programi u vezi s posjedovanjem izvanzemaljskih materijala postojali u prošlosti ili da trenutačno postoje. AARO je predan praćenju podataka i istrage, kamo god ona vodila - reakcija je Sue Gough, glasnogovornice Ministarstva obrane, na zviždačeve javne istupe. I znanstvenici sugeriraju da Gruschove tvrdnje treba uzeti s rezervom i sa zrnom soli. Previše je, smatraju, rupa u njegovoj priči, a posebno je sumnjivo to što nema ni jednog imena očevica. Prema Debriefu, Gruschovo znanje o neljudskim materijalima i vozilima temeljilo se na opširnim razgovorima s visokim obavještajnim dužnosnicima. Grusch je otišao korak dalje i u intervjuu za NewsNation rekao da je SAD pronašao i izvanzemaljske pilote.

- Pa, prirodno, kada izvučete nešto što je ili sletjelo ili se srušilo, ponekad naiđete na mrtve pilote i, vjerovali ili ne, koliko god to fantastično zvučalo, istina je - rekao je. To da američka vlada krije tijela izvanzemaljaca omiljena je tema teoretičara zavjera. Posebno slučaj Roswell, nazvan po gradiću u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku, gdje je, tvrde neki, u srpnju 1947. pao nepoznati objekt s leševima izvanzemaljaca. Metalne krhotine na polju pronašli su farmeri William Brazel i njegov susjed Dee Proctor, koji su odmah o tome obavijestili lokalnu policiju, a šerif vojsku, koja se nije dobro snašla u pravovaljanom informiranju javnosti. Uzalud su bila kasnija obrazloženja da se radilo o ostacima meteorološkog balona. Sjeme sumnje bilo je posijano. Vlast je idućih desetljeća objašnjavala da se tzv. reinženjering doista provodio, ali nije se radilo o pokušaju ponovnog sastavljanja NLO-a, nego o oštećenoj neprijateljskoj vojnoj opremi koju su nakon ratova američki inženjeri na vladin račun nastojali obnoviti. I ne samo o vojnoj opremi. Poznat je i slučaj sovjetskog satelita Kosmos 954 koji je eksplodirao iznad Kanade, pa je kanadsko-američki tim skupio ostatke i pokušao ih ponovno sastaviti ne bi li doznao nešto novo o tehnologiji kojom je Sovjetski Savez tada raspolagao. Takvi programi bili su strogo čuvana tajna, što je opet tjeralo vodu na mlin teoretičarima zavjera i ufolozima.

Pentagon je 2021. objavio izvješće o više od 140 slučajeva susreta s neidentificiranim pojavama koje se na prvu nisu mogle objasniti. Vojni vrh je na to potaknulo curenje vojnih snimaka koji pokazuju naizgled neobjašnjive događaje na nebu, a i mornarički piloti svjedočili su da su često susretali neobične letjelice uz obalu SAD-a. Od 144 takva slučaja između 2004. i 2021., 80 ih je snimljeno s više senzora. Pentagon je kasnije potvrdio da istražuje sve više slučajeva koji uključuju neidentificirane letjelice, a spominjalo se čak 650 incidenata. U listopadu prošle godine NASA je predstavila tim od 16 vanjskih stručnjaka koji proučavaju opažanja događaja na nebu koji se ne mogu identificirati kao let zrakoplova ili poznati prirodni fenomeni. Sean Kirkpatrick, direktor Ureda za rješavanje anomalija na svim domenama, pred senatorima, članovima odbora za oružane snage, naglasio je da nisu pronašli nikakve dokaze o izvanzemaljskoj aktivnosti. Zastupnici pokazuju povećani interes za neobjašnjive pojave jer se boje da bi se moglo raditi o ruskim ili kineskim špijunskim objektima.

Tijekom svjedočenja Kirkpatrick je pokazao videozapise dvaju deklasificiranih slučajeva neidentificiranih objekata koje su zabilježile američke vojne bespilotne letjelice. Prvi video prikazuje objekt snimljen na Bliskom istoku 2022., koji se još istražuje, a drugo viđenje je iz južne Azije ove godine, za koje je pouzdano utvrđeno da se radilo o komercijalnom zrakoplovu. Povećani broj prijava viđenja pripisuje se tome što se vidioci manje stigmatiziraju u društvu, ne percipira ih se odmah kao čudake, kao i boljem razumijevanju obavještajnih i sigurnosnih prijetnji koje ti fenomeni mogu predstavljati. Kirkpatrick je otkrio da su prijavljeni objekti najčešće veliki od jednog do četiri metra, bijele ili srebrne boje, neki i metalik, a ima i prozirnih. Lete na visinama od tri do devet kilometara, s prividnim brzinama do dva macha.

- Obično se ne otkrivaju toplinski ispušni plinovi. Dobivamo isprekidane povratne radarske informacije, isprekidane radijske signale i povremene toplinske tragove - rekao je. U SAD-u strahuju da bi neki od uočenih neidentificiranih objekata mogli biti i napredni zrakoplovi koje su razvile druge zemlje, poput Kine. Kirkpatrick smatra da je Peking već na razini ili ispred SAD-a u uvođenju određenih novih i potencijalno disruptivnih tehnologija.

- Oni su manje skloni riziku u tehničkom napretku nego mi. Voljni su isprobati stvari i vidjeti hoće li uspjeti. Posjeduju li sposobnosti koje bi se mogle upotrijebiti protiv nas na obavještajni, nadzorni i izviđački način ili kao oružje? Apsolutno. Imamo li dokaze da oni to rade u ovim slučajevima? Ne, ali imamo zabrinjavajuće pokazatelje - odgovorio je. Nemaju Amerikanci monopol na NLO. Voditeljica nacionalnih istraga Britanske udruge za istraživanje NLO-a kazala je da godišnje dobiju stotine prijava neobjašnjivih pojava. Nakon što su Amerikanci oborili kineski špijunski balon i još neke objekte, takvih viđenja je sve više. Kao istraživačica odnosi se, napomenula je, prema tim prijavama sa skepsom i znanstvenom strogošću, no dio nje se nada da neke pojave nikada neće biti potpuno objašnjene. Građani često šalju zrnate snimke s mobitela snimljene u sumrak ili iz automobila u pokretu, no kako bi prijava bila valjana, vidioci moraju ispuniti i detaljan obrazac u kojem objašnjavaju što su vidjeli, čuli, osjetili, pa čak i namirisali u trenutku događaja.

U 98 posto slučajeva pokaže se da pojave imaju jednostavno objašnjenje. Fotografski analitičar pregledom snimaka i fotografija obično potvrdi da se radi o dronovima, zrakoplovima, ponekad i vojnima, satelitima, meteorima, balonima, svjetiljkama ili pticama. Kad je SpaceX Elona Muska prvi put lansirao svoje satelite Starlink 2019. godine, u Engleskoj su bili preplavljeni viđenjima malih svjetlosnih fenomena na noćnom nebu. Osim toga, ono za što neki smatraju da je NLO, zna biti obično zrno prašine na leći kamere, sićušni kukac koji uleti u kadar ili odraz kopče sigurnosnog pojasa na prozoru automobila.

VEZANI ČLANCI:

- Prvo isključujemo očito. Ako izgleda kao avion i leti kao avion, obično to i bude avion - kazala je voditeljica istraga.

Prošle su, dakle, dvije godine otkako su podaci o viđenjima NLO-a postali dostupni Kongresu. Što je otvaranje baze podataka donijelo i je li bilo čega neočekivanoga?

- Javnost nema pristup svim podacima o NLO prijavama koje su pripadnici vojske SAD-a prijavili nadležnima. Prema istupu nekih pojedinaca nakon tog "razotkrivanja", uključujući i Luisa Elisonda, koji je godinama vodio Pentagonov ured za klasifikaciju i istraživanje takvih i sličnih prijava, u dijelu prezentacije otvorene za javnost u Kongresu, nije najsretnije i najspretnije napravljena selekcija slučajeva koji su navođeni kao tipični - objašnjava dr. Pečnik.

Pitali smo ga kakvo je njegovo mišljenje o NLO-ima? Vjeruje li da postoji napredna ili manje naprednija izvanzemaljska civilizacija?

- To su dva odvojena pitanja, odnosno tri. U svjetlu dokaza objavljenih nekoliko posljednjih godina, ne dvojim da se svi izvještaji o NLO-ima, ni oni koji dolaze iz civilnog svijeta, a pogotovo ne oni koje prijave časnici američke vojske, mogu proglasiti prijevarama, zabludama, prirodnim fenomenima, tajnim razvojnim programima ove ili one vladine organizacije ili povezane aeronautičke korporacije. Dio tih priča svakako ima temelj u tehnologijama i aktivnostima izvan okvira ljudske civilizacije kakvu poznajemo. Što se tiče postojanja više ili manje od nas naprednog izvanzemaljskog života, to također nije upitno jer je nama poznati svemir nezamislivo velik. Upitno je samo koliko je takav izvanzemaljski život udaljen od Zemlje, te je li i na koji način komunicira s bićima na Zemlji - kaže Pečnik.

VIDEO Kina otkrila signal izvanzemaljskih civilizacija? Izvješće je objavljeno pa obrisano

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A kako zamišlja prvi susret Zemljana s izvanzemaljcima?

- Ljudsko tijelo je vrlo dobro prilagođeno na život na Zemlji, zato i jesmo tako uspješni kao vrsta. S druge strane, ljudski um možemo simbolički promatrati kao neku vrstu biološkog kompjutora, koji uglavnom nema antivirusni softver i vatrozide. Računalnom terminologijom, naš um je otvoren i nezaštićen poput operativnog sustava Windows v.3.11, iz doba dok nije bilo praktičnog interneta, a virusi su se širili preko ručno razmjenjivanih disketa te su uglavnom bili bezopasne šale dokonih programera. Stoga mi se vjerojatnom čini mogućnost da bi izvanzemaljci najprije mogli s nama kontaktirati preko našeg uma, tako da bi djelomično ili potpuno preuzeli kontrolu nad misaonim procesima i aktivnostima nekog pojedinca ili grupe pojedinaca, uz svjesnost ili bez svjesnosti tih ljudi da su pod vanjskim utjecajem, koristeći nama zasad nedostupnu tehnologiju. Gledajući ostatke megalitske arhitekture diljem našeg planeta, sasvim mi je zamislivo da je do takvog kontakta došlo već u davnoj prošlosti Homo sapiensa, te da su dosad izvanzemaljci već sasvim udomaćeni među domicilnim stanovništvom. Takva perspektiva mogla bi dobro objasniti glasine iz NLO zajednice, po kojima izvanzemaljci ljude, u međusobnoj komunikaciji, nazivaju kontejnerima. Što se tiče primitivnog, jednostavnog života, jednostaničnog ili na nivou nesvjesnih bića, vjerujem da ćemo u sljedećim desetljećima, robotskim i ljudskim svemirskim misijama, pronaći dokaze ostataka ili čak i žive primjerke života koji je sličan životu na Zemlji, a građen je od istih kemijskih blokova, na primjer na Marsu, ili u gornjim slojevima Venerine atmosfere. Život koji je građen na istim ili sličnim elektrokemijskim procesima, ali vrlo različit od našeg, mogli bismo pronaći na mjesecima, satelitima drugih planeta Sunčeva sustava, odnosno u njihovim oceanima pokrivenim debljim slojem leda, poput Enkelada, Europe ili Ganimeda, na primjer neke egzotične "hobotnice", dok bismo na Titanu mogli pronaći život koji nam je možda sličan, ali je građen na sasvim drugim elektrokemijskim blokovima, jer je na Titanu vrlo hladno, pa nema tekuće vode, ali zato su tamo plinovi metan i etan u tekućem stanju - kaže dr. Pečnik.

Pentagon je Ured za rješavanje anomalija na svim domenama osnovao prije točno godinu dana, i u prvih pet mjeseci zaprimio je nekoliko stotina novih izvješća. No, u njima nema dokaza o izvanzemaljskom životu. Glasnogovornik NASA-e rekao je da jedan od njihovih ključnih prioriteta potraga za životom drugdje u svemiru, ali dosad nisu pronašli nijedan vjerodostojan dokaz. NASA, poručio je, istražuje Sunčev sustav i šire od njega, kako bi pomogla odgovoriti na brojna pitanja, uključujući i ono jesmo li sami u svemiru?