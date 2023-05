Je li SAD ubio jednoga od vođa Al-Qaide ili običnog civila? Postoji sumnja unutar Pentagona

Prije nekoliko dana američki vojni dužnosnici objavili su kako su u Siriji ubili utjecajnu osobu iz Al-Qaide. Međutim, sada je The Washington Post donio tekst u kojem opet američki dužnosnici povlače tvrdnje da je u nedavnom napadu u Siriji ubijen jedan od lidera Al-Qaide i to nakon tvrdnje obitelji mrtvog čovjeka da on nije imao veze s teroristima već da je bio otac desetero djece koji je čuvao svoje ovce kad ga je ubio američki projektil. Kako se navodi američki projekti je ubio Lotfi Hassana Mista (56), kojega je obitelj identificirala kao žrtvu, za kojega se sada kaže da je bio bivši zidar koji je povučeno živio. Članovi njegove obitelji opisuju ga kao ljubaznog i marljivog čovjeka koji je cijeli život proveo u siromaštvu.

- Operaciju je nadgledalo Središnje zapovjedništvo SAD-a, koje je nekoliko sati nakon napada tvrdilo, bez navođenja dokaza ili imenovanja osumnjičenika, da je napad dronom Predator bio usmjeren na "visokog vođu Al Qaide". Ali sada postoji sumnja unutar Pentagona oko toga tko je ubijen. Više nismo sigurni da smo ubili višeg dužnosnika Al-Qaide. Iako vjerujemo da napad nije ubio izvornu metu vjerujemo da je ta osoba bila al-Qaeda - rekla su za The Washington Post dva dužnosnika američke obrane koja su željela ostati anonimna.

VEZANI ČLANCI:

Pojašnjava se kako su u danima nakon napada i prvih informacija američki vojni dužnosnici odbili javno identificirati tko im je bio cilj, kako je došlo do pogreške, je li teroristički vođa pobjegao kao i zašto u Pentagonu tvrde da je Misto bio član Al-Qaide iako njegova obitelj tvrdi suprotno.

Glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva Michael Lawhorn rekao je da su dužnosnici upoznati s izvješćima o civilnim žrtvama i nastavljaju procjenjivati ishod, da se ozbiljno shvaćaju iznesene optužbe kao i da se provodi istraga kako bi se utvrdilo jesu li u akciji stradali civili.

The Washington Post navodi kako Pentagon obično proširi istragu ukoliko se pojavi dovoljno vjerodostojnih dokaza o ozljedama civila. Iz ovoga medijskog giganta su četvorici stručnjaka za terorizam dali pojedinosti o Mistu i mjestu gdje je živio te zatražili od njih da prouče internetske rasprave među džihadistima. Niti jedan nije našao dokaze koji bi ukazivale da je Misto bio povezan s terorističkom skupinom te su rekli da bi bilo vrlo neobično za Al-Qaidu, osobito za starijeg vođu, da djeluje na bilo koji značajan način u blizini područja koje kontrolira suparnička skupina koja se odvojila od organizacije prije mnogo godina i sada smatra al-Qaidu protivnikom.

VEZANI ČLANCI:

Napad drona dogodio se u blizini Mistine kuće i farme pilića. Post je te koordinate podijelio s jednim od američkih obrambenih dužnosnika, koji je rekao da se lokacija nalazi u blizini "poznatog područja interesa" za Al-Qaidu, ali je odbio navesti koja zgrada ili zgrade zabrinjavaju Sjedinjene Države.

Pojedinosti o tome što se dogodilo prije i nakon američkog napada prikupljene su iz razgovora s Mistovom obitelji i susjedima te slika koje je dala Sirijska civilna obrana, humanitarna skupina koja se često naziva "Bijele kacige" i koja je odgovorila na mjesto napada u roku od nekoliko minuta. Mistini susjedi opisali su njegove rutine ispijanja čaja s obitelji i prijateljima, čuvanja životinja i odlaska od kuće uglavnom radi molitve u svojoj džamiji. Bio je tradicionalni musliman, rekli su, i nije imao telefon.

- Obično kada su vođe Al-Qaide ubijeni njihovi simpatizeri objave tu smrt na internetu kao proslavu mučeništva. Ako je žrtva bila niži član organizacije skupina možda neće objaviti njihovu smrt, ali ljudi koji su im bliski hoće često govoreći kako su bili povezani s grupom. U ovom slučaju nije bilo ničega – rekao je viši analitičar za džihad i moderne sukobe pri Međunarodnoj kriznoj skupini Jerome Drevon.

VEZANI ČLANCI:

Rita Katz, izvršna direktorica SITE Intelligence Group, koja pomno prati online aktivnosti džihadističkih organizacija, nije pronašla ništa online što bi sugeriralo da je Misto bio aktivan ili povezan s Al-Qaidom. - Niti jedan od postova koje sam pregledala ne baca sumnju na Mistov civilni status - rekla je Katz.

Hayat Tahrir al-Sham, militantna skupina koja kontrolira de facto lokalnu vladu i vojne snage u sirijskoj pokrajini Idlib, posjetila je mjesto kasnije tog dana i uklonila komponente projektila. Glasnogovornik grupe, također poznate kao HTS, rekao je za The Washington Post da je žrtva bila civil.

Pojašnjavaju i kako je HTS, koju su SAD proglasile terorističkom skupinom, bila povezana s Al-Qaidom, ali i da su prekinuli veze 2016. godine i od tada je s tog područja uklonila sve koji se ne slažu s njezinim stajalištima.

VIDEO Rusija i Ukrajina tvrde da su sve više u vojnom sukobu jedna protiv druge