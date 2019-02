Saboru o cijepljenju: 'Radi se o razini rizika za prijenos dječje paralize'

Cijepni obuhvati su u padu zadnjih sedam godina i time ne možemo biti zadovoljni, već nam je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da će nam, ako se tako nastavi, morati promijeniti kategorizaciju zemlje u smislu opasnosti od dječje paralize, upozorio je danas Bernard Kaić, epidemiolog Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Saboru na tematskoj sjednici dva odbora o cijepljenju.

- Radi se o razini rizika za prijenos dječje paralize ako dođe do unosa izvana. To u praksi ne znači da će nas netko sankcionirati ili kazniti, ali daje do znanja da imamo visok rizik za cirkulaciju uzročnika bolesti, naši ljudi putuju u zemlje gdje ima dječje paralize još uvijek i vraćaju se u Hrvatsku. Sve dok je rizik nizak zahvaljujući visokim cijepnim obuhvatima nema opasnosti od širenje unutar našeg stanovništva, ali kad padnu cijepni obuhvati može doći do širenja čak i dječje paralize što bi bilo ako ništa drugo sramota – ocijenio je Kaić.

Bitno je predočiti stvarno stanje ljudima i uvjeriti ih da su cjepiva doista provjerena, niskoreaktogena, a nuspojave banalne, kratkotrajne i prolazne, drži Goran Tešović, profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Pročelnik odjela za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu.

- Ono čime neki iz nekih svojih interesa plaše ljude sa smrtonosnim nuspojavama, to su iznimno rijetki događaji, jedan na nekoliko milijuna primijenjenih doza i mnogi uopće nisu nuspojave. To su manipulacije, a s kojom namjerom, to ne znam jer ne želim i ne mogu ući u glave tih ljudi.

Neki prononsirani pripadnici antivakcinalnog pokreta vole se pozivati na prava, ali ne i na obaveze, a ja na to odgovaram primjerom Australije gdje ne morate cijepiti svoje dijete, ali u tom slučaju nećete dobiti dječji doplatak, što znači da će vam mjesečna primanja biti reducirana za oko trećinu – komentira Tešović. Misli, kaže, da bi se još trebalo cijepiti protiv pneumokoka, što očekuje da će biti uvedeno već ove godine, zatim rota virusa, što većina zemalja članica EU preporučuje i cijepljenje protiv vodenih kozica. Dodao je i da je obuhvat cijepljenja djece za većinu antigena u Hrvatskoj između 85 i 90 posto.

Liječnica, ali i majka djeteta koje je oštećeno cjepivom, dr. Alma Demirović nije protiv cijepljenja, ali želi ukazati da se trebaju poboljšati uvjeti u kojima se djece cijepe kako bi se što više smanjili rizici nuspojava i kako bi se kritički pristupilo cijepljenju, a ne, drži, ovako sustavno "kao po traci".

- Kroz svoj slučaj došla sam do jako groznih podataka u vezi uvoza cjepiva, stavljanja cjepiva na tržište, ispitivanja cjepiva, odnosno, njegova sigurnosnog profila i praćenja nuspojava koje su zapravo velika rak-rana sustava jer se nuspojave masovno ne prijavljuju i nadzor nad njima ne postoji – kazala je Demirović. SDP-ov Željko Jovanović poručuje kako svatko tko se protivi cjepivu, protivi se zdravom razumu.

- Bez cijepljenja se danas ne može zamisliti kvalitetan i dug život. Jedan mali podatak, svi koji su završili u teškom stanju u Klinici za infektivne bolesti nisu bili cijepljeni protiv gripe. Ako to nije dovoljan dokaz ne znam što bi još građanima trebalo objašnjavati – pojašnjava Jovanović. Kampanje protiv cjepiva su potpuno besmislene i rade u korist vlastite štete i štete njihove djece, smatra SDP-ovac.

- Dugoročno, ako se nastave tako ponašati, vidjet će da su potpuno promašili. Uz čistu vodu cijepljenje je najviše produžilo životni vijek u povijesti čovječanstva. Nema niti jednog znanstvenog dokaza koji bi se suprotstavio potrebi cijepljenja – zaključuje Jovanović.

