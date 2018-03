'Andrej, nemoj slušati što ti govori Bruxelles, slušaj svoje sugrađane'

Most i HDZ radni dan u Saboru su započeli traženjem stanki na temu aktualno-političke situacije, a SDP o promjeni tarifne naplate električne energije. Mostov Božo Petrov tako je podsjetio da je njegova stranka prije gotovo godinu dana predala u saborsku proceduru izmjene izbornog zakona.

- Most je tim zakonom predložio povećanje broja preferencijalnih glasova, da na izborima za Sabor imamo tri preferencijalna glasa. Glavni cilj je demokratizacija izbornog procesa, želimo da birači mogu imenom i prezimenom izabrati veći broj zastupnika za koje misle da će najbolje zastupati njihove interese. Zastupnici se trenutno vode logikom političkog oportuniteta, slijede slijepo volju vodstva jer im samo to omogućuje fotelje i sinekure. Zastupnike želimo približiti građanima i učiniti ih odgovornim. Naš prijedlog zakona ne samo da trune na dnevnom redu nego se Vlada nije udostojila ni dati svoje mišljenje. Pozivamo predsjednika Sabora da čim prije odredi datum rasprave o ovoj temi, a pozivamo i sve oporbene klubove da nas podrže u ovom zahtjevu – objasnio je Petrov.

SDP-ov Gordan Maras osvrnuo se na poskupljenje struje.

- Danas upozoravamo na dva problema koji pokazuju da su za Plenkovića građani samo brojke. Jedna stvar je ta da je HEP, odnosno HERA spustila granicu ulaska u crveni tarifni model. To znači i rezultirat će s većim računima za one koji se griju na struju i to po tisuću kuna većim računima. Bez ikakve obavijesti. Plenkoviću je važnije tko će biti direktor u HEP-u nego hoće li naše obitelji imati veće cijene - tvrdi Maras.

Podsjeća i na najavu mirovinske reforme prema kojoj bi se trebalo raditi do 67 godine.

- Ništa nisu radili godinu i pol dana i prva reforma je ona koja će pogoditi stotine tisuća naših sugrađana i koja govori da će se u mirovinu ići sa 67 godina i da će se povećati penalizacija prijevremenog odlaska u mirovinu. Poruka koju Plenković šalje sugrađanima je radite do kraja, ne zanima me kako ćete živjeti od vaše niske mirovine, što se mene tiče možete sa 67 godina otići direktno na groblje. Nemoj slušati Andrej što ti govori Bruxelles, slušaj svoje sugrađane, oni su 100 puta važniji nego briselski činovnici – poručio je Maras.

HDZ-ova Ljubica Lukačić govorila je o svjetskom danu oboljelih od Down sindroma i Nacionalnom danu invalida rada te ustvrdila kako ti ljudi smatraju da većina njihovih pitanja nije riješena iako smo, ipak vjeruje Lukačić, krenuli dobrim putem.

- Hrvatski savez udruga invalida rada upozoravat će javnost cijeli tjedan kako bi pokazali da njihove sposobnosti još uvijek nešto vrijede. Ovo prigodom želim izraziti veliko zadovoljstvo što ćemo uskoro raspravljati o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Osobe s Down sindromom moći će se zaposliti što je danas rijetko. Svi se veselimo kada vidimo da je osoba s Down sindromom konobar, oni mogu raditi i neke druge poslove. Osobe koje su nastradale na poslu imaju velike probleme jer se često ne vraćaju na posao nakon stradavanja. Kolegama koji se nisu sjetili da su danas ovi važni dani predlažem da obuku razne čarape za Down sindrom ili radnu odjeću kako bi podržali ove važne dane – zaključila je Lukačić.

Nakon stanki, zastupnici su počeli s izjašnjavanjem o amandmanima na konačan tekst izmjena svog Poslovnika na kojeg su ukupno podnesena 522 amandmana, no zbog postignutog kompromisa oko nekih članaka, oporba ih je većinu povukla, pa se izjašnjava o 47 preostalih amandmana.