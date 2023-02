Prigožin: I dvije godine trebat će nam za osvajanje Donjecka i Luhanska

Jevgenij Prigožin, šef Wagnera, privatne vojske s kojom u Ukrajini ratuje s više uspjeha od redovitih ruskih oružanih snaga, bio je jučer ponovno u središtu medijske pozornosti zbog navodnog ulaska wagnerovaca u Krasnu Goru, naselje sjeverno od Bahmuta. Međutim, i dalje nema nikakvih bitnijih proboja ruskih snaga na istoku Ukrajine kojima bi se potvrdila najavljivana velika ofenziva ruskih snaga u Ukrajini. Rusko zapovjedništvo još nije donijelo odluku o ubacivanju u borbu snaga prikupljanih proteklih tjedana na ukrajinskoj granici, tako barem javljaju ruski vojni analitičari i blogeri.

Cilj su dvije regije

Prigožin je prije nekoliko dana dao intervju poznatom i čitanom ruskom vojnom blogeru Semjonu Pegovu. U njemu je kazao da bi borbe za potpuno ovladavanje samo Doneckom i Luhanskom oblasti tražile daleko više i ljudstva i tehnike nego što se to često voli predstavljati u ruskoj javnosti, a to su ciljevi kojima bi trenutačno bili zadovoljni svi u Rusiji.

- No, da potpuno osvojimo Donecku i Luhansku Narodnu Republiku, trebala bi nam najmanje godina do dvije, a to bi zasad zadovoljilo sve u Rusiji. Kada bi nam cilj bio doprijeti do rijeke Dnjepra, onda bi nam trebale tri godine - rekao je. Dnjepar teče sa sjevera na jug te praktično presijeca Ukrajinu. Njegove riječi otkrivaju moguća stvarna očekivanja ruskog vrha u ratu, iako ona nisu jasno artikulirana čak ni osobama od povjerenja kakva je Prigožin, ali isto tako i potvrđuje da su možda smanjeni ruski ciljevi kakvi su bili na početku agresije kada se očekivalo da će za nekoliko tjedana ukrajinska vlast pasti. To je mišljenje Prigožina, ne i službeni stav ruske vojske i političkog vrha. No, šef wagnerovaca je vrlo realan.

Bitka za Bahmut traje i dalje

- Vjerojatno je prerano reći jesmo li blizu tome da opkolimo Bahmut. Još je dosta cesta prema van otvoreno, manje prema gradu. Ukrajinska je vojska dobro uvježbana, a kao kod svake borbe za veći grad, gotovo ga je nemoguće osvojiti frontalnim napadom. Zasad nam dobro ide - kazao je Prigožin čije snage broje oko 50.000 ljudi, od kojih je 40.000 zatvorenika koji se bore u zamjenu za slobodu, ali takve, navodno, Wagner više ne prima, objavljeno je neki dan.

General Valerij Zalužni, zapovjednik ukrajinskih snaga, rekao je da ukrajinska vojska i dalje drži Bahmut, ali da se teške bitke vode i oko Vugledara i Marinke, dok se na ruskim kanalima može vidjeti da je ista situacija i kod Kupjanska i Limana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij nastavio je sa smjenama u vojsci, bez položaja je ostao Ruslan Dziuba, zamjenik zapovjednika Nacionalne garde.

