Rusi objavili snimku: Je li ovo kamion koji je izazvao razornu eksploziju mosta na Krimu?

Ruski mediji objavili su snimku kamiona koji je navodno eksplodirao na Krimskom mostu na kontrolnom punktu.

Na snimci se može vidjeti bijeli kamion, članovi policije i vojske koji pregledaju i nadgledaju situaciju te potom vozača puštaju dalje jer nisu vidjeli ništa sumnjivo, piše ruska Lenta.

Ruski protuteroristički nacionalni odbor je na društvenim mrežama objavio da je do eksplozije došlo u 6 sati i 7 minuta u teretnom vozilu, zbog koje se zapalilo sedam vagona s cisternama za gorivo, koje su bile na putu do poluotoka.

Dva dijela cestovnog mosta su se djelomično srušila, no luk preko Kerčkih vrata, tjesnaca koji spaja Crno i Azovsko more, nije oštećen, stoji u objavi na društvenim mrežama.

Sergej Aksjonov, ruski upravitelj Krima, na društvenim je mrežama rekao da je cestovni most i dalje neoštećen u jednom smjeru, iako je promet obustavljen radi procjene štete.

Russian media show this moment of the alleged truck that (per Russian claims) exploded, at the time of its security checkup before it went on the bridge. Seems police glanced into it and didn't find anything interesting. pic.twitter.com/bzSZeRINo2