OD 'NAJTVRĐEG JASTREBA' DO NAJŽEŠĆEG SUPARNIKA

Ratoborni brk u najtežoj bitci dosad, optužen je da je odavao državne tajne

Autor
Tomislav Krasnec
27.10.2025.
u 18:36

Bolton je jedan od velikih Trumpovih kritičara, što je našim čitateljima jasno i iz intervjua koji je dao za Večernji list. No, to ne znači automatski da je i optužnica protiv Boltona politička optužnica

U posljednje vrijeme Večernjakovi američki sugovornici, Trumpovi kritičari koji su mu u nekom trenutku bili vrlo bliski, imaju nemalih problema sa zakonom. John Bolton, koji je u srpnju dao vrlo zanimljiv intervju za naš subotnji prilog Obzor, optužen je da je neovlaštenim osobama odavao "top secret" i druge klasificirane dokumente s kojima je bio u doticaju tijekom 17-mjesečnog rada na dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa u njegovu prvom mandatu. Michael Wolff, novinar i autor četiriju bestseler knjiga o Donaldu Trumpu – koji je u lipnju i rujnu dao dva intervjua za Večernji list, a prije mjesec dana gostovao i kao govornik na Weekend Media Festivalu u Rovinju – dobio je pismo odvjetnika prve dame Melanije Trump u kojem mu se, kako kaže, prijeti tužbom s odštetnim zahtjevom do čak milijardu dolara ako ne povuče svoje tekstove i izjave o povezanosti Melanije s pokojnim seksualnim prijestupnikom, Trumpovim prijateljem Jeffreyem Epsteinom. Wolff je odlučio preduhitriti najavljenu Melanijinu tužbu i ovih je dana on tužio Melaniju Trump zbog pritiska na slobodu govora. Cilj mu je tužbom dotjerati gospođu Trump da pred sudom svjedoči o svojim i suprugovim vezama s notornim Epsteinom. Ali, ovo je priča o Johnu Boltonu.

Ključne riječi
Michael Wolff Donald Trump John Bolton

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Kockasti
Kockasti
20:09 27.10.2025.

Nije ga bez razloga otpustio. sad ima pravo da se ljuti

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
20:32 27.10.2025.

E da je bar ovaj američki predsjednik. Putin bi molio da zadrži Kursk i Rostov.

Avatar Carbonado
Carbonado
20:10 27.10.2025.

Bolton je jedna od gorih pojava u američkoj politici, simpatično je kako ga sad demokrati odjednom vole. Uglavnom, bravo za Trumpa ovdje!!!

