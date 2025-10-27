Ratoborni brk u najtežoj bitci dosad, optužen je da je odavao državne tajne

U posljednje vrijeme Večernjakovi američki sugovornici, Trumpovi kritičari koji su mu u nekom trenutku bili vrlo bliski, imaju nemalih problema sa zakonom. John Bolton, koji je u srpnju dao vrlo zanimljiv intervju za naš subotnji prilog Obzor, optužen je da je neovlaštenim osobama odavao "top secret" i druge klasificirane dokumente s kojima je bio u doticaju tijekom 17-mjesečnog rada na dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa u njegovu prvom mandatu. Michael Wolff, novinar i autor četiriju bestseler knjiga o Donaldu Trumpu – koji je u lipnju i rujnu dao dva intervjua za Večernji list, a prije mjesec dana gostovao i kao govornik na Weekend Media Festivalu u Rovinju – dobio je pismo odvjetnika prve dame Melanije Trump u kojem mu se, kako kaže, prijeti tužbom s odštetnim zahtjevom do čak milijardu dolara ako ne povuče svoje tekstove i izjave o povezanosti Melanije s pokojnim seksualnim prijestupnikom, Trumpovim prijateljem Jeffreyem Epsteinom. Wolff je odlučio preduhitriti najavljenu Melanijinu tužbu i ovih je dana on tužio Melaniju Trump zbog pritiska na slobodu govora. Cilj mu je tužbom dotjerati gospođu Trump da pred sudom svjedoči o svojim i suprugovim vezama s notornim Epsteinom. Ali, ovo je priča o Johnu Boltonu.