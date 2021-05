Ranko Ostojić: U Dalmaciji je sad bitno maknuti HDZ, ujedinimo se oko toga

SDP-ov kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije Ranko Ostojić gostovao je u studiju televizije Večernji list.

Ostojić je govorio o svojim planovima za županiju, stvara li se u Dalmaciji antihadezeovski blok, zašto svog protukandidata zove "Plamenko", ali i o stanju u SDP-u i podbačaju stranke na izborima u Zagrebu.

Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

Malo tko vam je davao šanse?

- Uobičajena je stvar da ljudi imaju određena očekivanja i klišej. Ovo su utakmice u kojima se treba dokazati i truditi, to je bio moj motiv. Kad najmanje očekuju da ćete nešto napraviti, ozbiljno sam odradio posao. Prvo je bio COVID, nakon toga upala pluća i onda je to izazvalo infarkt. Proveo sam 51 dan u medicinskim ustanovama, hvala svim liječnicima. Red u teškim uvjetima, daju sve od sebe - rekao je Ostojić.

Istina je, kaže, da je Blaženko Boban dobio više glasova u prvome krugu, ali i da su svi očekivali da će pobijediti odmah.

- SDP je uspio sačuvati sve svoje sredine gdje je bio na vlasti što govori o tome da ljudi žele promjenu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Solinu imate bitku u drugome krugu odakle dolazi Blaženko Boban.

HDZ pada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, što se događa u HDZ-u u Dalmaciji?

- Dalmacija je najbolji primjer, sve promjene kreću iz Dalmacije. Drago mi je da se to tako događa. Kao što je SDP dobio svoje poruke tako je HDZ dobio još gore poruke, to je dojam koji treba gledati. Ljudima treba čestitati na tome da su se uspjeli aktivirati u politici i to ne treba zanemariti. Činjenica je da se javljaju novi trendovi.

Je li realno očekivati antihadezeovski blok?

- Poruka je birača da ne žele HDZ, ne žele dosadašnju vlast, jasno je zašto. Situacija nije nimalo bajna, 15 godina čekamo da bude završen projekt saniranja otpada u Lećevici. Odgovornost mene kao i svih drugih u skupštini županije Splitsko-dalmatinske, tu je prilika da se na neki način donesu drugačije odluke.

Spreman je, kaže, podržati Ivicu Puljka u Splitu.

- Ovo je situacija u kojoj je sasvim logično da budete protiv lošeg HDZ-a. Trebamo suspregnuti osobne razmirice, jako je važno da se promijeni lošu vlast, a ona ima ime HDZ- To je platforma na kojoj se možemo naći. Treba se podrediti glavnom cilju, a to je promjena vlasti.

To se treba dogoditi i u drugim dalmatinskim županijama, kaže, pa tako i u Dubrovačko-neretvanskoj gdje je u drugom krugu Božo Petrov.

- Sad je bitno maknuti HDZ. Ujedinimo se oko toga. Ako kažemo da je to projekt, maknuti lošu vlast, to je opravdani razlog zašto bi nam građani dali povjerenje.

Referirajući se na Ivicu Puljka, drago mu je da se ljudi srame toga što su pjevali ustaške pjesme.

- Čovjek se ispričao, iskreno se pokajao i za mene je to važna stvar. Rekao je 'da, ja sam pogriješio'. To nije pitanje podrške, samo uvažavanja iskrene isprike koju je dao.

Komentirao je i Bobanovo priznanje da je zapalio filmski set te da ga je zbog toga nazvao 'Plamenko' Boban.

- Ja sam se malo našalio, ali činjenica je da se čovjek ne kaje. U Dalmaciji podmetat požare, to je nešto najgore. I to čovjek koji je u protupožarnoj zaštiti. Blaženko Boban priznaje da podmeće požar i tjera one koji su uredno platili da budu u Dalmaciji. Policija je napravila veliki gaf i rekli da je to u zastari i pljusku su dobili od DORH-a koje je tražilo dodatne izvide. Hoće li župan Boban biti dalje župan, to će odlučiti birači.

Što bi radili drugačije od župana Bobana ako pobijedite?

- Čisti obraz, čiste ruke i čista Dalmacija. Iskoristi sunce, more, sve ono što imamo. Žalosno je što smo mi županija koja ima tako loše rezultate. Prvaci smo po nezaposlenosti u Hrvatskoj, danas smo među četiri dalmatinske županije najgori. Prvo se treba donijeti prostorni plan. To je temeljeni dokument temeljem kojega ulazimo u novu fazu, to je iskoristiti obnovljive izvore energije. Samo deset posto mogućih lokacija za solarne elektrane nije predviđeno. U startu smo se odrekli 90 posto mogućih sredstava EU za objekte koji čuvaju čistoću Dalmacije i daju energiju koja je potrebna. Prometna povezanost je nikakva, ljudi nisu ravnopravni što se tiče zdravstvene zaštite, to su sve teme u kojima itekako županija ima ingerenciju i može napraviti.

SDP je loše prošao u Zagrebu i Splitu, dosta loše za stranku koja se naziva glavnom opozicijskom strankom?

- To je dojam. Brojke govore drugačije. SDP je čak u prvom krugu uspio puno više nego prije četiri godine. U Makarskoj bi trebali imati SDP-ovog gradonačelnika. Mislim da SDP mora ozbiljno dugoročno promisliti na koji način se treba pristupiti. Treba se vratiti na one početne postavke koje su nas činile ozbiljnom lijevom strankom. Ekonomske politike i socijaldemokracija vas čine strankom koja štiti one koji su najugroženiji i mislim da će to biti ozbiljna tema unutar SDP-a. Za mene je jako važno da je ljevica pobijedila, mi smo demokratska zemlja u kojoj je stvaranje stranaka nikakva loša stvar. Ako nam je netko oduzeo veći broj birača, meni je važno samo da li ostajemo lijevo ili smo lijevi centar. Možemo vratiti birače, SDP je jaka stranka, ima svoju šansu da prepozna trendove unutar vlastite stranke.

Na pitanje ima li Peđa Grbin njegovo povjerenje odgovorio je dosta diplomatski.

- Imao sam ozbiljne zamjerke i prije samog nastupa. Peđa Grbin je predsjednik SDP-a, siguran sam da će povesti demokratsku raspravu o tome na koji način SDP može polučiti bolje rezultate i da budemo najjača opozicijska stranka.