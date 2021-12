Pupovac odgovorio Milanoviću: 'Pametuje o stvarima o kojima pametan čovjek šuti'

Milorad Pupovac održao je konferenciju na medije na kojoj se osvrnuo na Zorana Milanovića za kojeg navodi kako ga ne smatra predsjednikom.

– Za mene je to mjesto prazno. Tamo se uselio netko tko ne zna kako se ponaša predsjednik, kako se čuva dostojanstvo zemlje, nacije i ono što mu je sveta dužnost, a to je stabilan ustavni poredak, mir u zemlji, tolerancija, odsustvo vrijeđanja i mržnje u zemlji. Takvog predsjednika mi ovoga trenutka nemamo – kazao je Pupovac.

Vezano uz Milanovićeve izjave o Srebrenici, Pupovac kaže: "Čuli smo njegove izjave i u Jasenovcu, čovjek se jednostavno igra, pametuje o stvarima o kojima pametan čovjek šuti.".

Podsjetimo, Milanović je jučer u posjetu Slavoniji kazao kako "Pupovac usred Sabora drži lekcije".

– To radi samo zato što je kupljen da diže ruke, primjerice za Hrvoj Šipek. Nemoralan je onaj tko to tolerira, a to je Plenković. On mi kaže, veliki državnik, da bi trebao biti pametniji. Razmišljam i imam stav. Nitko mi neće začepiti usta, govorimo o stvarima koje nas opterećuju, borit ću se protiv manipulatora i sitnih duša, jedino im je zajedničko da vole parazitirati, a to su ovi iz Sarajeva i Pupovac. On je kao džuboks, koliko ubaciš kovanica, toliko i dobiješ – rekao je jučer.

