Pucnjava u Philadephiji: Ranjeno nekoliko policajaca

Vjeruje se kako je najmanje četvero policajaca ranjeno u pucnjavi u Philadephiji u srijedu popodne. Prema pisanju NBC-a, jedan od osumnjičenih napadača je uhićen dok još uvijek traje potraga za mogućim drugim napadačem. CNN piše kako oni imaju informacije o tome kako je ranjeno troje policajaca koji su bili dio skupine policijske jedinice za borbu protiv narkotika.

Pozivi za pomoć ranjenim policajcima i za dodatnu policijsku podršku stigli su oko 16:30 po lokalnom vremenu.

"Tražim podršku. Sve što imate. Specijalnu jedinicu, duge cijevi. Policajac je ranjen," čuje se jednog po policajaca na snimci.

Prvi podatci govore kako je još uvijek neidentificirani napadač pucao na više desetaka policajaca. Policija je bila blokirala okolne ulice i okružila nekoliko kuća.

Policijski dužnosnici kazali su kako je najmanje četvero policajaca ranjeno i kako su odvedeni u lokalnu bolnicu, piše NBC. Njihovo stanje u ovom trenutku je nepoznato. Policija moli građane da ostanu u svojim domovima i da ne izlaze s obzirom da je policijska akcija još uvijek u tijeku.

Vijest o pucnjavi prvi je objavio policijski glasnogovornik Eric Gripp koji je naveo kako je nekoliko policajaca ranjeno i kako je pucnjava u tijeku.

Shooting situation ACTIVE and ONGOING on 3700 15th St. Avoid Area. Several PPD Officers have been injured. Updates will be provided as received