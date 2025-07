Otkriveno što Putin doista misli o Trumpovim prijetnjama: 'Nitko se nije ozbiljno uputio u detalje...'

Nakon što je posljednjih dana američki predsjednik Donald Trump zaoštrio retoriku prema Rusiji i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, zanimljivo je pratiti i prve reakcije iz Kremlja. No, čini se da Rusija ne namjerava naprečac odustati od svojih planova ni borbenih djelovanja u Rusiji. Rusija „želi vidjeti što SAD zapravo želi“, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Govoreći na konferenciji za novinare na 25. sastanku ministara vanjskih poslova Šangajske organizacije za suradnju u kineskom gradu Tianjinu, Lavrov je rekao kako nema sumnje da će se Rusija nositi s bilo kakvim novim sankcijama, piše Sky News.

Na pitanje o nedavnoj prijetnji Donalda Trumpa da će uvesti sankcije Rusiji i o tome može li Kremlj nastaviti razgovore s Washingtonom, Lavrov je rekao: „Željeli bismo vidjeti što stoji iza te izjave predsjednika Trumpa. Sad se radi o 50 dana, prije je bilo 24 sata, čuli smo i za 100 dana. Sve smo to već prošli. Želimo vidjeti što SAD zapravo želi.“ Ruski ministar također je rekao kako razumije da na SAD dolazi „ogroman pritisak“ od strane EU-a i vodstva NATO-a. Dodao je: „Imamo jednu izreku: Ne kopaj rupu drugome, jer ćeš sam u nju upasti. „Sankcije koje se pripremaju u Bruxellesu od strane EU-a i taj postojeći vrtlog sankcija – u njega žele uvući i SAD.“

Vladimir Putin nastavit će ratovati u Ukrajini unatoč prijetnjama Donalda Trumpa o strožim sankcijama i dodatnom naoružanju za Kijev, rekli su izvori bliski Kremlju. Ruski čelnik vjeruje da je njegovo gospodarstvo dovoljno snažno da izdrži pritisak „ozbiljnih“ carina kojima je Trump zaprijetio. „Putin misli da se nitko nije ozbiljno upustio u razgovore s njim o detaljima mira u Ukrajini – uključujući Amerikance – stoga će nastaviti dok ne postigne ono što želi,“ rekao je jedan od izvora za Reuters.

Rusija spremna pregovarati, ali ne prihvaća ultimatume

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov u utorak je rekao da je Moskva spremna za pregovore, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio sankcijama kupcima ruske izvozne robe, no istaknuo je da Rusija ne pristaje na ultimatume. Trump je u ponedjeljak najavio isporuku novog oružja Ukrajini te je zaprijetio uvođenjem sankcija kupcima ruske izvozne robe ako Moskva ne pristane na mirovni sporazum o Ukrajini.

Kremlj je u utorak objavio da su nedavne Trumpove izjave, uključujući i prijetnju sankcijama kupcima ruske izvozne robe, ozbiljne i da zahtijevaju analizu. U velikoj političkoj promjeni koja ukazuje na sve veće Trumpovo nezadovoljstvo ponašanjem Vladimira Putina, američki predsjednik u ponedjeljak je najavio novu isporuku oružja Ukrajini te je upozorio da bi se kupci ruske izvozne robe mogli suočiti sa sankcijama ne pristane li Rusija na mirovni sporazum o Ukrajini.

Trump, koji je više puta istaknuo kako želi da ga se pamti kao mirotvorca, kasnije je za BBC, misleći na Putina, kazao: "Razočarao me, ali s njim još nisam završio, no razočaran sam njime." Kako piše The Guardian, Trump je dodao: "Imali smo dogovor četiri puta, a onda se vratiš kući i vidiš da je upravo napadnut starački dom u Kijevu. Pa, što je to do vraga trebalo značiti?” Na pitanje vjeruje li mu, rekao je kako 'gotovo nikome ne vjeruje'. Trump je također rekao da snažno podržava NATO, navodeći da “NATO sada postaje suprotnost od zastarjelog, kako je nekoć govorio. Na pitanje vjeruje li u temeljni članak 5. NATO-a o kolektivnoj obrani, rekao je: “Da, mislim da je kolektivna obrana u redu.” Trump je također govorio o tome kako se njegov odnos s europskim čelnicima mijenjao tijekom godina, rekavši kako ih je s vremenom upoznao i misli da su počeli poštovati njega i njegovo donošenje odluka.

Upitan da komentira nedavne Trumpove izjave, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je kazao da su "izjave američkog predsjednika vrlo ozbiljne" te da su "neke od njih upućene osobno predsjedniku Putinu." - U svakom slučaju treba nam vremena da analiziramo što je rečeno u Washingtonu. A ako i kada predsjednik Putin to bude smatrao potrebnim, definitivno će ih prokomentirati. Odluke koje se donose u Washingtonu, u zemljama NATO-a i izravno u Bruxellesu, ukrajinska strana ne doživljava kao signal za mir, već kao signal za nastavak rata - kazao je Peskov, očito misleći na vijesti o novim isporukama oružja Kijevu. Ponovio je da je Rusija spremna nastaviti izravne pregovore s Ukrajinom i da još uvijek čeka signal iz Kijeva o tomu kada bi se mogli održati sljedeći razgovori.