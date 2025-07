Žena nestala pod sumnjivim okolnostima, oglasio se zaručnik: 'Vjerovala je da je netko prati, sumnjamo na najgore'

Rumunjska državljanka Iona Konstantin (42) nestala je u Beogradu pod neobjašnjenim okolnostima, zbog čega su u srpsku prijestolnicu doputovali njezin zaručnik i majka. Kako navodi zaručnik, nestanak je prijavljen policiji u Srbiji i Rumunjskoj, kao i rumunjskoj ambasadi. Posljednje informacije koje imaju ukazuju na to da je Iona tog dana ručala u restoranu, podigla 50 eura na bankomatu, nakon čega joj se gubi svaki trag. Prema njegovim riječima, Iona je posljednji put viđena 1. srpnja u Beogradu. U razgovoru za srpske medije izjavio je da je prošlo dovoljno vremena da počinju strahovati od najgoreg. "Ne bi samo tako nestala. Nešto se dogodilo", rekao je.

Ispričao je kako su prošli bolnice, psihijatrijske ustanove, hitnu pomoć, manastire i druga mjesta u potrazi za bilo kakvim tragom, ali bez uspjeha. Dodaje da je Iona u Beogradu boravila još od početka svibnja te da su bili u stalnom kontaktu, a on joj je redovito slao novac. "Bila je u kontaktu sa mnom putem e-maila i aplikacija, a od novca je imala samo ono što sam joj ja slao. Ne bi imala novca da napusti Srbiju, u to sam siguran. Redovito mi se javljala, obavještavala me kad nije imala novca. Ne bi samo tako nestala. Nešto se dogodilo," rekao je zabrinuti zaručnik. Posljednji put viđena je kako napušta hotel 1. srpnja, nakon što je večerala u restoranu i oko 19 sati platila račun. Potom je podigla 50 eura s bankomata i nestala.

Zaručnik kaže da nije imala nikakvih sukoba ni problema s drugima, no vjerovala je da je netko prati. "Pokušao sam je uvjeriti da se vrati u Rumunjsku, ali nije htjela," izjavio je za Blic. Otkrio je i da Ionina obitelj živi u Rumunjskoj, dok su njih dvoje prethodno zajedno živjeli u Corku, u Irskoj, sve do njezina dolaska u Beograd u svibnju. Nestalu ženu opisuje kao osobu s crvenom kosom, a u trenutku nestanka nosila je, prema njegovim riječima, "ili ružičastu majicu ili majicu s natpisom 'Jesus'." Trenutačno nije poznato je li Iona u Beogradu imala kontakte s drugim osobama, niti je utvrđeno je li ondje imala prijatelje ili poznanike.