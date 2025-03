Početak suđenja Draganu Kovačeviću opet odgođen jer USKOK traži da se spoje afere Janaf i Odjela

Kada je Dragan Kovačević koncem rujna 2020. bio uhićen, to je je uhićenje dobrano uzdrmalo političku scenu. Jer u to vrijeme on je bio čelna osoba Janafa, a imao je i Klub koji je pohodila cijela bulumenta političara i poznatih osoba: predsjednik države, nekolicina ministara Andreja Plenkovića, tadašnji sudac, a sadašnji glavni državni odvjetnik, suprug bivše predsjednice države... Što se u Klubu događalo, na koncu je postalo i predmet optužnice koju je USKOK u srpnju 2022. podigao protiv Kovačevića, Kreše Peteka te još nekoliko osoba, s obzirom na to da je po USKOK-u, Klub bio mjesto primopredaje milijunskog mita. Optužnica u aferi Janaf je postala pravomoćna u svibnju 2023., nakon što su odbijeni zahtjevi Kovačeviće obrane za izdvajanjem nezakonitih dokaza, uključujući i snimke tajno snimljenih razgovora. Kovačević optužbe USKOK-a od početka niječe, navodeći da će te, kako ih on zove, lažne i konstruirane optužbe, osporiti na sudu.

Problem je samo što to suđenje nikako da počne. Prvi pokušaj početka suđenja bio je u studenom 2023. i tada je propao jer je Petek morao ići na operaciju i rehabilitaciju. Drugi pokušaj početka suđenja bio je zakazan za danas, no i to je propalo. Ovaj put jer je USKOK tražio da se s tim spisom spoji drugi Kovačevićev spis, koji je kolokvijalno poznat kao afera Odjela. U toj priči Kovačeviću je također suoptuženik Petek, proizašla je iz onog što je otkriveno tijekom istrage afere Janaf, a optužnica u aferi Odjela podignuta je u siječnju 2024. i potvrđena nedavno, početkom ožujka. Kako su u aferi Janaf i aferi Odjela optuženi i Kovačević i Petek, zahtjev USKOK-a za spajanjem je logičan. O njihovom zahtjevu će odlučiti izvanraspravno vijeće, no onda će spis biti proslijeđen Visokom kaznenom sudu (VKS), jer se Kovačević žalio oko odluke o blokadi njegove imovine, jer je, po njemu u toj odluci navedena pogrešna, viša suma. I tek kada VKS odluči o žalbama i vrati spis na zagrebački Županijski sud, stvorit će se pretpostavke za početak suđenja. Što će vjerojatno biti za koji mjesec. Ako ne bude nekog novog razloga za odgodu slučaja koji je počeo u jesen 2020., uhićenjem Kovačevića i ostalih.

U aferi Janaf, USKOK osim Dragana Kovačevića i Kreše Peteka, još tereti Vladu Zorića, Damira Vrbanca, Vatroslava Sablića, Ivana Širića i Edu Seifrieda. Prema optužnici, USKOK tereti Kovačevića da je s Krešom Petekom dogovorio da će Petekovoj tvrtki Elektrocentar Petek davati poslove s JANAF-om u zamjenu za novčanu nagradu. U tom djelu, Kovačeviću su, tvrdi USKOK, "pomagali" Zorić, koji je bio direktor Sektora sigurnosti i zaštite u JANAF-u te Vrbanc, koji je bio direktor Sektora transporta nafte u JANAF-u. Oni su poduzimali sve što je bilo potrebno da Petek dobije poslove, a za uzvrat on im je, tvrdi USKOK, dao mito. Konkretnije, prema USKOK-u, Kovačević je od Petaka primio ukupno 6,2 milijuna kuna u gotovini, Zorić oko 550.000 kuna u gotovini, a Vrbanac ukupno oko 600.000 kuna u gotovini. Za taj novac, prema optužnici, investicije za koje je Petak bio zainteresiran, završile bi u Planu investicija JANAF-a, nakon čega bi on prije ostalih zainteresiranih dobio tehničku dokumentaciju i specifikacije. USKOK tvrdi da je Petak zahvaljujući svemu tome, te uz pomoć Kovačevića, Vrbanca i Zorića dobio poslove s JANAF-om vrijedne 64, 4 milijuna kuna. Kovačević se tereti da je po sličnom modalitetu "poslovao" i s Ivanom Širićem, vlasnikom i direktorom tvrtke Cefis te Edom Seifriedom, direktorom i vlasnikom MGS grupe. Njihove tvrtke su, tvrdi USKOK, dobile milijunske poslove s Janafom, a njih su dvojica za uzvrat Kovačeviću platiti stanove i automobile.

Što se tiče afere Odjela, ona je zanimljiva jer se u njoj spominje i Ivan Turudić, današnji glavni državni odvjetnik, koji će moguće biti predložen za svjedoka. Prema optužnici, USKOK tereti Kovačevića za primanje, a Peteka za davanje mita i to od 2015. do lipnja 2019. USKOK tvrdi da su se Kovačević i Petek dogovorili: Kovačević je kao predsjednik uprave Janafa trebao osigurati prednost Peteku u slučajevima kada se njegova tvrtka javila na raspisane nabave, a za uzvrat Petek je Kovačeviću, trebao, kako kaže USKOK, predavat nagrade u novcu i financirati njegove privatne potrebe. Postupajući po tom planu, Kovačević je, tvrdi USKOK, Peteku otkrivao podatke iz Janafova plana investicija, čime je omogućio i da prije postupka nabave Petek odabere investicije koje su mu odgovarale. Peteka su interesirale neke nabave povezane s Terminalnom u Omišlju, pa je svoje ponude prilagodio podacima koje mu je Kovačević dao, ne bi li ih dobio. Kovačevića USKOK tereti i da je mimo internih akta Janafa donosio odluke u Petekovu korist, čak i kada ponude njegove tvrtke nisu bile najpovoljnije.

Prema USKOK-u, Kovačević je tako omogućio da Petekova tvrtka dobije poslove s Janafom vrijedne 2,1 milijun eura, a tereti ga se i da je omogućio, kada bi ga Petek zatražio, ažurne isplate predujmova Elektrocentru Petek. Za uzvrat, Petek je, navodi USKOK, Kovačeviću predao najmanje 13.272 eura, te mu je podmirivao druge privatne troškove od najmanje 18.289 eura. To je uključivalo, navodi USKOK i kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta koje Kovačević naručivao za sebe, članove, svoje obitelji, prijatelje i poznanike. U optužnici je u kontekstu kupovine odjela spomenuto i ime Ivana Turudića, koji je negirao da je Petek plaćao njegova odjela, kako u optužnici tvrdi USKOK, u zamjenu za uslugu Kovačeviću. Tvrdio je da je ono što je kupovao spomenutoj trgovini sam plaćao.

