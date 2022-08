Prošlo je vrijeme gomilanja svinjskog mesa po kućama: 'Gdje će uopće netko iz grada kupiti svinju?'

Ne znam baš jesu li ljudi poslušali Ljubu Jurčića, ali u šest godina koliko se intenzivno bavim poljoprivrednom proizvodnjom, nikada nije bila ovolika potražnja za našim povrćem.



Doduše, problema s otkupom ni prije nismo imali, no ove je godine on išao puno brže, zbog manjka hrane na tržištu. Za razliku od, recimo, Like gdje je prinos krumpira zbog suše smanjen, kod nas je nekoliko puta baš u pravo vrijeme pala kiša pa je prinos bio dobar, krumpir smo ručno vadili i prebirali prije tri tjedna, kvalitetan je, cijena mu je šest kuna za kilogram i gotovo da ga više i nemamo.