Pronašli i pomagača 'Brune Horvata': Evo kako su zajedno uzimali novac za lažan najam stana

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje tri kaznena djela prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona od kojih je jedna u pokušaju. U sklopu realizacije kriminalističkog istraživanja policijski službenici operativnim radom, došli su do saznanja kako se 21-godišnjak dovodi u vezu s počinjenjem navedenih kaznenih djela prijevara na način da je sudjelovao sa 48-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je kreirao lažni oglas za iznajmljivanje stana na području Trešnjevke i za to od fizičkih osoba uzimao novac za lažni najam", javila je PU zagrebačka.



Sumnja se da je osumnjičeni, s ciljem da sebi protupravno prisvoji tuđu imovinsku korist, u tri navrata, 21. studenoga u jutarnjim satima, osobnim automobilom dovezao 48-godišnjaka na prethodno dogovoreno mjesto gdje je oštećenima pokazivao stan za najam i za uzvrat uzimao novac. Ukupna materijalna štete pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 1.500 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Posljednjih dana društvene mreže i medije preplavila je priča o prevarantu koji se predstavljao kao Bruno Horvat i varao ljude iznajmljujući stanove koji zapravo, nisu bili njegovi. Kratkoročno bi unajmio stan u Zagrebu, a zatim ga oglašavao kao dugoročni najam. Potencijalnim najmoprimcima nudio je ugovor na godinu dana te pritom uzimao polog i prvu najamninu, ukupno oko 900 eura.

"Sumnja se da je osumnjičeni počinio ukupno 9 kaznenih djela prijevara od kojih su dvije u pokušaju, na način da je 18. studenoga 2025. preko aplikacije za pružanje smještaja rezervirao apartman na području Trešnjevke, a zatim fotografirao unutrašnjost stana i koristeći fotografije kreirao oglas u aplikaciji kako iznajmljuje navedeni stan na dugoročno vrijeme za iznos od 450 eura mjesečno u kojem je objavio i broj mobitela radi komunikacije", navela je policija.



Upravo na taj oglas, javilo se više osoba kojima je osumnjičeni, prvo pokazivao stan, a zatim s njima sklopio ugovor o najmu stana i preuzimao novčane iznose za najam stana u iznosima od 300 do 900 eura. Oštećeni, kada su kasnije došli do stana, zatekli su zaključana vrata te od stvarnog vlasnika došli do znanja da se stan ne iznajmljuje dugoročno i da su prevareni. Ukupna materijalna štete pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 5.500 eura.

