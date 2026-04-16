DRUGO IZDANJE KONFERENCIJE FOODCOOLTOUR

Prehrana i starenje - kako hakirati organizam i usporiti biološki sat

16.04.2026.
u 11:03

Osijek će 23. i 24. travnja postati središte rasprave o sigurnosti hrane i održivosti prehrambenih sustava. Na FOODCOOLTOUR-u će domaći i inozemni stručnjaci otvoriti najvažnija pitanja koja oblikuju budućnost prehrambenog sektora

Starenje je prirodan proces, ali znanost nam pokazuje da način na koji starimo i koliko brzo starimo uvelike ovisi o našim prehrambenim navikama. Često se susrećemo s raznim savjetima u medijima, na društvenim mrežama i iz drugih izvora o tome kako određene namirnice, dodaci prehrani i prehrambeni režimi mogu pomoći u usporavanju tog procesa. Neke metode poznajemo još iz vremena naših baka, dok su druge stigle kao novi wellness i biohacking trendovi, često zapakirani kao brza rješenja za vrlo složene procese u organizmu. Što je od toga mit, a što ima stvarni potencijal reći će nam stručnjaci na FOODCOOLTOUR konferenciji koja se ove godine održava 23. i 24. travnja u Osijeku te, kao i prošle godine, donosi bogat i relevantan program.

„Danas, više no ikad su nam dostupne informacije i savjeti o „anti-agingu“, a „bio-hacking“ je termin koji se vjerojatno na internetu najviše pretražuje, međutim imam osjećaj da su ljudi potpuno „pogubljeni“ kada je u pitanju zdravlje, dugovječnost i starenje. Osobno se vodim idejom jednostavnosti. Još uvijek nismo našli čarobni napitak ili namirnicu koja će zaustaviti starenje. Ono u što vjerujem je sustav navika koji se oslanja na održivosti, znanstveno utemeljenim principima i razumijevanju vlastitog tijela. Jer svi smo različiti“, rekao je Edin Mehmedović, magistar kineziologije i osobni trener, koji će upravo o toj temi raspravljati sa sugovornicima na panelu „Aging & prehrana: kako ‘hakirati’ starenje?“. Panel je dio bogatog programa FOODCOOLTOUR-a, koji drugu godinu zaredom Osijek pretvara u hub interdisciplinarnog pristupa te mjesto razmjene znanja i oblikovanja budućnosti hrane.

U središtu ovogodišnjeg programa je rasprava o ambicioznim ciljevima borbe s klimatskim promjenama u kontekstu realnosti tržišta hrane, koja otvara pitanje može li Europska unija istovremeno provoditi Europski zeleni plan i pritom zadržati cjenovno prihvatljivu hranu. Posebna će se pozornost posvetiti i mikroplastici u okolišu i hrani, komuniciranju kriznih situacija u prehrambenom lancu, korištenju umjetne inteligencije u prehrambenoj industriji te financijskoj otpornosti prehrambene industrije.

Uz domaćine, gradonačelnika Osijeka Ivana Radića i ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Hrvoja Hefera, u programu će sudjelovati i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dr. Nikolaus Kriz, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir, predstavnici Europske komisije (EK) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) te stručnjaci europskih regulatornih tijela poput Njemačkog saveznog instituta za procjenu rizika (BfR). Među panelistima bit će i predstavnici akademske zajednice, donositelja odluka, stručnjaci za ekonomiju, marketing, komunikaciju, IT i drugi.

FOODCOOLTOUR konferenciju organiziraju Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Grad Osijek i DD produkcija, uz podršku Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), Europske komisije (EK) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO). Pokrovitelji konferencije su Hrvatski sabor, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Osječko-baranjska županija. Komunikacijski partner konferencije je agencija Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri. 

Sve detalje o ovogodišnjem FOODCOOLTOUR-u možete pronaći ovdje. 

