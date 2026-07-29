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ODRŽANA TELEFONSKA SJEDNICA

Hrvatska pojačava pomoć Francuskoj: Kanader nastavlja gasiti požare, spremni helikopter i Pilatus

MORH
Autor
Lorena Posavec
29.07.2026.
u 13:07
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U slučaju potrebe za logističkom potporom odobrava se i korištenje helikoptera Mi-171Š i aviona Pilatus PC-9M

Vlada Republike Hrvatske u srijedu je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak angažmana pripadnika Oružanih snaga u pružanju humanitarne pomoći Francuskoj, koju su pogodili veliki požari. Na sjednici je, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike, donesena Odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj Republici u gašenju požara. Odlukom Vlade od 23. srpnja 2026., zrakoplovu Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske odobren je prelazak granice radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj Republici u gašenju požara.

Temeljem zahtjeva Francuske Republike za produženje pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara i nužnosti rotacije zrakoplova Canadair CL-415 i posada Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, ovom Odlukom odobrava se korištenje jednog zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U slučaju potrebe za logističkom potporom odobrava se i korištenje helikoptera Mi-171Š i aviona Pilatus PC-9M s pripadajućim posadama za prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara.

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kanader požari Francuska telefonska sjednica Sjednica Vlade Vlada

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