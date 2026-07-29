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STANJE NA CESTAMA

Vozači, oprez! Gužve prema moru sve veće, zbog nesreće na A1 promet usporen

HAK
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
29.07.2026.
u 12:45
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Na dionici kod 293. kilometra promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat

Promet je u srijedu pojačan na najvažnijim cestovnim pravcima prema moru i unutrašnjosti, no većih ograničenja i poteškoća u prometovanju zasad nema, izvijestio je HAK. Prema posljednjim informacijama, povećana je gustoća prometa i na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, gdje vozači trebaju računati na usporenu vožnju.

Povremeni zastoji stvaraju se i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan - Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na Krčkom mostu te na otoku Krku u oba smjera. Gužve se povremeno bilježe i na Jadranskoj magistrali (DC8), ponajviše na prilazima turističkim središtima.

Istodobno, zbog prometne nesreće otežano se vozi autocestom A1 između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika. Na dionici kod 293. kilometra promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Prema posljednjim informacijama HAK-a, kolona vozila duga je oko dva kilometra te se i dalje povećava. HAK poziva vozače na dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Također, svima koji putuju prema Jadranu savjetuje se strpljenje zbog pojačanog prometa i mogućih zastoja na najopterećenijim dionicama.
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Ključne riječi
nesreća autocesta promet

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