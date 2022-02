Proglašeno crveno upozorenje za Njemačku. Stiže jaka oluja, postoji mogućnost za tornado

Oluja Ylenia će noćas pogoditi Njemačku, a očekuje se da bi vjetar mogao biti jačine čak 120 km na sat. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava na snažne oluje, ali i na olujne udare u Hamburgu i na obali Sjevernog mora.

Izdali su za veći dio zemlje crveno upozorenje.

Foto: Njemačka meterološka služba

- Sutra ujutro, kada prođe hladna fronta, na sjeveroistoku bi moglo biti čak i grmljavina i tornado - kazao je meteorolog Dominik Jung za BILD.

#Unwetter-#Warnungen #Sturm #YLENIA: Vom Nordwesten bis zur Mitte und in den Osten schwere #Sturmböen sowie einzelne #Orkanböen! Stärkste Böen in der Nacht zum Donnerstag/Donnerstagvormittag mit Kaltfrontpassage sowie in den Schauern und Gewittern dahinter! /V pic.twitter.com/RRJCgLNiWu