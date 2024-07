Prijava protiv Čeha zbog kobne eksplozije koja je ubila dijete kod Zadra bit će ustupljena njegovoj zemlji

pogođen i disneyland

FOTO Plavi ekrani, otkazani letovi i vlakovi koji stoje: Pogledajte kaos diljem svijeta zbog globalnog IT kvara

Vjeruje se da je za kvar kriva IT sigurnosna tvrtka Crowdstrike. Oni su priopćili da su identificirali i izolirali problem, no slaba je to utjeha za desetke tisuća ljudi koje je kvar "ulovio" usred putovanja