Prigožin optužuje: Vojska laže i od Putina skriva činjenice o situaciji u Ukrajini

Evgenij Prigožin, šef ruske privatne vojske Wagner, u četvrtak je optužio vojno zapovjedništvo u Moskvi da laže i od ruskog predsjednika Vladimira Putina skriva činjenice o situaciji na bojišnici u Ukrajini. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu i načelnik ruskog vojnog stožera Valerij Gerasimov su Putinu govorili "gluposti" u nadi da će "laži" trebati biti samo dovoljno grozne da predsjednik u njih povjeruje, rekao je Prigožin u poruci objavljenoj na komunikacijskoj platformi Telegram.

Ukrajinske snage su već postigle značajne uspjehe, kazao je. "To su velika područja koja smo izgubili", rekao je Prigožin. Gubici ruske strane su također veliki i prikrivaju se "ogromni problemi", dodao je. Vojno vodstvo u Moskvi pak objavljuje da je ukrajinska strana pretrpjela masovne gubitke i da joj je uništena tehnologija, no za to nije pružila nikakve dokaze, kazao je šef Wagnera.

Prigožin je u nekoliko navrata optužio Šojgua i Gerasimova za nekompetentnost. Ponovno je pozvao na hitnu mobilizaciju kako bi se spriječio ruski poraz u ratu. Šojgu je, s druge strane, na sastanku s Putinom prijavio gubitke ukrajinske strane, uključujući brojne tenkove. Kijevska protuofenziva je usporila nakon 16 dana vojnih aktivnosti zbog gubitaka, rekao je Šojgu, prema agenciji Interfax.

POVEZANI ČLANCI:

Kijev je ranije priznao da ofenziva teče sporije nego što se ukrajinska strana nadala. Šojgu je rekao da se neprijatelj trenutno reorganizira radi pripreme novih napada. Šojgu je na Putinovo pitanje o mogućim rizicima za ruske oružane snage zbog činjenice da zapad dostavlja teško naoružanje Kijevu rekao: "Ne vidimo nikakvu prijetnju ovdje, dijelom zato što smo u procesu formiranja rezervi". Kazao je da će "rezervna vojska" s više od 3000 primjeraka borbene opreme biti formirana do kraja lipnja, no nije pružio pojedinosti. Šojgu je istovremeno rekao da trenutno nema potrebe za raspoređivanjem dobrovoljaca koji su sada na obuci.

>> VIDEO "Najsretniji" ruski vojnik