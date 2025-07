Predatori djecu vrebaju i iz virtualnog svijeta: Pedofili se udružuju, dijele snimke djece i slave nasilje

Prosinac je 2022. Njoj je 10 godina. S prijateljicom je ušla u trgovinu. Dok one stoje između polica, kraj nje prolazi neki čovjek. Ispostavit će se poslije da razvozi mlijeko za jednu tvrtku. Prolazeći kraj 10-godišnjakinje, gladi je po stražnjici. Zatim je moli da se pomakne, a sve skupa ne traje više od pet sekundi. Drugi ljudi u trgovini ne primjećuju što se zbiva. Šokirana djevojčica s prijateljicom odlazi do police na kojoj su žvakaće gume. On se opet našao iza nje. I opet je dira po stražnjici. To ponavlja i treći put, kada su ona i prijateljica na blagajni. No ovoga puta to radi sporije. Osim toga, prima je za struk i ruke. Njoj je neugodno. Izlazi iz trgovine, a on je poziva da uđe u njegov kamion. No djevojčica bježi, a kada je došla kući, sve je ispričala roditeljima. Nakon toga, oni su s djevojčicom otišli na policiju, koja je 37-godišnjaka kazneno prijavila zbog bludne radnje, odnosno spolnog uznemiravanja i spolnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 15 godina. Poslije je zbog toga i optužen, no branio se da je riječ o uskom prostoru, da nije imao kuda proći te da često tako zna pomaknuti djecu koja mu se nađu na putu dok raznosi mlijeko.