Poznato kada stiže kraj toplinskog vala: Temperature padaju i za desetak stupnjeva, mogući pljuskovi s grmljavinom

U četvrtak će u cijeloj zemlji biti sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. U unutrašnjosti su uz umjeren razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, uglavnom u gorju. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 38°C, prognozira DHMZ.

Za danas i sutra je za kopno i dalje na snazi narančasto upozorenje zbog velike opasnosti od toplinskog vala, dok je na obali i dalje na snazi crveno upozorenje, koje označava vrlo veliku opasnost. I danas vrućina i sparina jer će po jugoistočnom rubu prostrane i stabilne anticiklone nad Hrvatsku pritjecati topao zrak s jugozapada, piše Tomislava Hojsak iz DHMZ-a za HRT. Stoga će na istoku zemlje prevladavati sunčano, poslijepodne s malom naoblakom. A s njezinim jačim vertikalnim razvojem vjerojatnost za pljusak povećana je oko gorja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Ujutro oko 21 stupanj, poslijepodne od 33 do 35.

Nakon još jedne tople noći u središnjoj Hrvatskoj, sutra će se vruća 32 do 34 stupnja lakše podnositi uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Prevladavat će sunčano. Vrlo mala vjerojatnost za pljusak postoji u Banovini, ali i u gorskoj Hrvatskoj prilikom jačeg dnevnog razvoja oblaka nad planinskim vrhuncima. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, ujutro pod Velebitom s olujnim udarima. Poslijepodne će slabjeti i okretati na maestral. Dnevna temperatura u gorju od 28 do 31, na moru vrućih 33 do 37.

U Dalmaciji još toplije nego na sjeveru. Ujutro duž obale ponegdje do 29 stupnjeva. Poslijepodne posvuda vrlo vruće uz 35 do 39. Manje olakšanje donosit će umjeren maestral, duž obale i jak jugozapadnjak. Prevladavat će sunčano, a samo je u unutrašnjosti uz granicu moguć pljusak. Na krajnjem jugu sunčano i vruće. U noći će puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz malo i umjereno valovito more. Noć će biti vrlo topla, od 25 do 28 stupnjeva. Poslijepodne prilično vruće uz 35 do 37, u unutrašnjosti i do 39.

Hojsak najavljuje da će još sutra na kopnu biti vruće i sparno, ali ne i posve stabilno. U subotu stiže prekid toplinskog vala zbog čestih te lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, koji su opet mogući potkraj nedjelje. Na Jadranu do kraja tjedna obilje sunca, vrućina i noćna toplina, ali i naznaka slabljenja topliskog vala zbog sve veće vjerojatnosti za pljuskove s grmljavinom. Najizgledniji su u subotu, na sjeveru su mogući i u nedjelju, kada će nakon bure i maestrala zapuhati jugozapadni vjetar.

Meteorologinja Tea Blažević za N1 također najavljuje kraj toplinskog vala za vikend. "Subota će donijeti kraj toplinskog vala, kako će biti vrlo česti pljuskovi s grmljavinom, diljem unutrašnjosti, ali i na Jadranu. Temperature će na kopnu ponegdje pasti i za desetak stupnjeva. U nedjelju će biti puno rjeđi pljuskovi veći dio dana, tek u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak ponovno sve češće nestabilnosti. Nestabilno vrijeme pratit će nas prvi dio novog tjedna", najavila je.

