Biste li je prepoznali? Naša pjevačica objavila je fotku iz djetinjstva: 'Curica iz Dubrave'

Renata Končić Minea, poznata pjevačica i članica žirija popularnog televizijskog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', iznenadila je svoje obožavatelje na društvenim mrežama objavom koja je izazvala val oduševljenja. Povodom nadolazećeg jubilarnog koncerta, kojim će proslaviti impresivnih 30 godina karijere, podijelila je nostalgičnu fotografiju iz svog djetinjstva.

Minea je otkrila da će u lipnju, na svoj rođendan, održati veliki koncert u prestižnoj dvorani Lisinski. Uz objavu je napisala: ''Tko bi rekao da će curica iz Dubrave jednog dana pjevati u Lisinskom? A danas vas sve s veseljem pozivam na koncert "Minea i prijatelji - Mojih 30 godina", 17.09.2025. u KD Lisinski, na moj najveći rođendanski koncert do sada! Bit će to noć prepuna pjesme, emocija, plesa i zagrljaja, za sve vas koji ste uvijek bili tu uz mene. Ulaznice su već dostupne putem Entrio sustava. Spremni?''

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija među njezinim pratiteljima na Instagramu. Obožavatelji su obasuli Mineu komplimentima i izrazima podrške: ''Bože, što si slatka'', ''Bravo'', ''Najslađa, jedva čekamo Lisinski'', ''Hrvatska dobra vila'', ''Kako si bila slatka djevojčica'', ''Jao, kako si slatka'', ''Vrlo lijepa djevojčica, a danas lijepa žena, vrijedna poštovanja'', samo su neki od brojnih komentara koje je dobila.

Podsjetimo, Minea je nedavno tijekom gostovanja u Special Happy Showu na Happy FM-u kolegi Alenu Bičeviću priznala i da se cijeli život bori s kilogramima te kako su joj se sva „vrata otvorila“ otkada ih je skinula. Iako nema problem s godinama, 47 godina joj zvuči puno i teško se s njima poistovjećuje. Minea uskoro planira i veliku proslavu 30 godina karijere, u kojoj se nanizalo hitova i dueta, a najdraži joj je onaj sa sinom pokojnog Olivera Dragojevića. "Osim pjesme 'Good Boy' s Dore 1995., definitivno meni najdraža moja pjesma je 'Rano', zatim možda 'Vrapci i komarci', ali 'Rano' je definitivno najveći trag ostavila. Pjevam je po dva, tri puta na koncertima."

GALERIJA RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina, a njezina smrt tada je rastužila cijelu Hrvatsku

"Nikada neću zaboraviti trenutak kada sam je prvi put čula – počela sam plakati od sreće. Znala sam ja plakati i od onog kontraefekta, ali znam da sam plakala od sreće i toliko sam bila ponosna što mi je Tonči Huljić dao takvu pjesmu da jednostavno, eto, dandanas toj sreći nije došao kraj."

"Što se tiče dueta, zaista imam lijepa sjećanja na suradnje. Neke pjesme su bile više popularne, neke su bile manje, ali ti nikad ne možeš znati hoće li pjesma zaživjeti ili neće zaživjeti. Publika je ta koja u nekim stvarima odlučuje. Čak se ja nekada znam iznenaditi, mislim onako wow, ova pjesma mi je super, 100% će napraviti nešto, onda ona ne napravi ništa, ali neka druga napravi puno više. Tako da u principu prvi moj duet, najdraži koji sam imala, jest 90-ih s Davorom Dragojevićem – 'Ako ovo je kraj'. To je jedna super pjesma koju dandanas pjevam i u stvari ljudi je baš vole. Uvijek me ispituju za njega i onda ga mijenjaju s Petrom Dragojevićem koji mu je bratić. Ja objašnjavam, ne to je Davor, sin Olivera, ali jedna prekrasna suradnja. On nije pjevač i on je tada iz nekakvih prijateljskih razloga pristao da to sa mnom snimi..."

Za razliku od mnogih kolega, Minea nije maštala o tome da postane pjevačica. "Ja sam htjela biti teta u vrtiću, jer sam oduvijek voljela djecu. I mislila sam u tom nekom periodu života vjerojatno da ću imati ne znam koliko djece, pa te život odvede nekim svojim putem i koliko god ti nešto planiraš, eto, život ide tvrdoglavo u svom smjeru, ne možeš ti tu ništa ako ti nije suđeno. S druge strane život me odveo u glazbu i kasnije na televiziju. Ni to nisam nikada planirala i to se sve skupa dogodilo spontano. Tako da kada se osvrnem, koliko god sam neke stvari željela, ne žalim ni za čim! Sve mi se nekako lijepo slagalo i ja svaki put, svako jutro kad ustanem i svaku večer kada idem leći zahvalim dragom Bogu da imam život kakav imam i da me čuva mazi pazi i da živim kako živim."

VIDEO Marko Bošnjak nakon ispadanja s Eurosonga: 'Vratit ću se 10 puta jači, a hejterima hvala'