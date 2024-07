Temperature idu dolje i 15 stupnjeva? Danas moguće nevrijeme, a evo kad stiže osjetno osvježenje

Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti su uz umjeren i jak razvoj oblaka u drugom dijelu dana vjerojatni lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebice na istoku moguće i jače izraženi, upozorava DHMZ u današnjoj vremenskoj prognozi.I na X-u su objavili upozorenje. "U mnogim mjestima temperatura se noću nije spustila ispod 25 °C, a danju se nastavlja vrućina... Na kopnu će biti nestabilno - osobito na istoku mogući jače izraženi", pišu.

Temperatura će ići do 37. Sutra nastavak toplinskog vala. "Pretežno sunčano i vruće, uglavnom na obali i vrlo vruće. U unutrašnjosti su uz lokalno jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju", navodi DHMZ. Temperature još više, do 38.

Već u subotu će se lakše disati, bit će oko 30, ponegdje i manje. No prema svemu sudeći, pravo osvježenje stiže nam početkom idućeg tjedna. U Dalmaciji će temperature biti stupanj ili dva ispod 30, no u ostatku Hrvatke, mogle bi zanačjno pasti. Na karti se vidi kako će na kontinetnu biti od 21 do najviše 25 na istoku zemlje.

