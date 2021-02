Super vijest za mlade: Ove godine dobit će povrat poreza do 23.000 kuna, donosimo detalje

U ovoj će godini država onima koji su prošle godine preplatili porez na dohodak i prirez vratiti oko dvije milijarde kuna, što je čak 800 milijuna više nego prošle godine, a najveći povrat dobit će mladi, a o tome je opširno još u prosincu pisao Večernji list.

Razlog tomu su Izmjene zakona prema kojem je mladima do 30 godina umanjena obveza plaćanja poreza na dohodak - oni do 25 godina će dobiti 100-postotni povrat poreza na dohodak i prireza koji ide do 23.000 kuna, a mladi između 26 i 30 godina plaćaju polovicu poreza na dohodak. Osim toga, prijava mladih se neće morati podnositi Poreznoj upravi, no oni koji će to htjeti, moći će do 1. ožujka.

Stoga će pravo na povrat poreza na dohodak ostvariti oko 300.000 mladih radnika, što će državu koštati oko 700 milijuna kuna, sve zbog toga što se radi o jednoj od demografskih mjera donesenih prošle godine kako bi se umanjile posljedice koronakrize i smanjilo iseljavanje mladih.

Što je osoba starija, to može očekivati manji povrat poreza i obratno, napominje Jasna Vuk iz RRIF Visoke škole za financijski menadžment, a prema računicama, osoba do 25 godina čija je neto plaća prošle godine iznosila 8.000 kuna (13.700 kuna bruto), ostvarit će povrat poreza od 19.000 kuna.

Mladi neće morati podnositi prijavu Poreznoj upravi, kao ni najveći dio zaposlenika, već će to na temelju podataka kojima raspolažu napraviti Uprava, osim u slučajevima kada zaposlenici traže povrat po osnovici s kojom se poreznici nisu upoznali. Jedan od takvih slučajeva, napominje Vuk, je kada majka, na čiju su poreznu karticu stavljena djeca, ne može ostvariti povrat poreza jer je bila na porodiljnom dopustu ili bolovanju, pa su djeca prebačena na poreznu karticu oca.

U Poreznoj upravi također ističu kako je podnošenje porezne prijave obveza onih koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, samostalnih zanimanja i poljopriprednika, ako vode poslovne knjige, ali i pomoraca na stranim brodovima. Takvu je prijavu prošle godine podnijelo 71.000 građana, a očekuju iste brojke i ove godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1.ožujka, uvažavajući i ponedjeljak, a prijave se mogu podnijeti i online obrascem. Povrati se, kako je najavljeno, očekuju oko kolovoza, piše Index.

- Povrat preplaćenog poreza za mnoge je građane značajan prihod, posebno u kriznoj godini u kojoj su dijelu zaposlenih smanjene plaće. No, pitanje je koliko je to održivo u situaciji u kojoj je koronakriza jako naštetila proračunu, kazao je Predrag Bejaković iz Instituta za javne financije.