Bolnice ostale bez struje, a ljudi zarobljeni u metrou i dizalima: 'Sve je stalo'

Španjolsku i Portugal pogodio je opsežni nestanak struje koji je paralizirao javni prijevoz, izazvao velike prometne gužve i odgođene letove. Komunalni operateri pokušali su obnoviti mrežu, ali je španjolski operater za prijenos električne energije Red Eléctrica rekao da bi prekid, čiji uzrok nije odmah poznat, mogao trajati od šest do 10 sati. Dužnosnici su rekli da nije isključena mogućnost da je uzrok bio kibernetički napad hakera. “Ovo je širi europski problem”, priopćio je E-Redes, španjolska tvrtka za praćenje rada elektroenergetske mreže. Kvar je izazvao kaos u dijelovima Portugala i Španjolske jer su semafori prestali raditi, uzrokujući zastoje. Transportne mreže su zaustavljene, bolnice su ostale bez struje, a ljudi su zarobljeni u metrou i dizalima. Telefonske linije bile su u prekidu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Madridu su stotine ljudi stajale na ulicama ispred uredskih zgrada. “Na ulicama je hrpa ljudi, svi pričaju međusobno. Nitko nije u panici. Ima interneta, ali nema struje. Čuju se sirene. Vatrogasci prolaze stalno. Svi dućani primaju gotovinu. Metro je potpuno zatvoren, ali ljudi putuju busevima. Igrat ćemo društvene igre jer ne možemo ništa drugo. Sve je stalo”, kazao je Karlo iz Madrida za Večernji list. “Nema policije na cestama. Samo je helikopter u zraku u samom centru. Moj kvart nema signala. Morao sam ići dalje da se javim”, kazao je Karlo.

Lynne Morgan, koja živi u Santarému u Portugalu, rekla je da “nema struje, nema semafora i da je sve u kaosu”. Luis, koji živi sjeverno od Lisabona, kaže da ga je vijest da je prekid možda pogodio i Španjolsku i Francusku “navela da pomislim da je to uvod u rat”. Maddie Sephton, koja je iz zapadnog Londona, bila je u madridskom metrou kada je došlo do nestanka struje. “Ušli smo u vlak i sve je bilo u redu”, rekla je za Sky News te dodala: “Ali onda se sve smračilo.” Bila je zaglavljena u vlaku 20 minuta dok joj član osoblja nije ručno otvorio vrata. Maddie kaže da je u to vrijeme bila na putu za zračnu luku i da je morala izaći s kolodvora penjući se uz 15 stepenica sa svojom prtljagom. “Trenutačno nemam nikakve internetske usluge i samo 15 eura u novčaniku – ne mogu podići novac s bankomata”, dodala je.

Visoki neboder Torre Emperador u glavnom gradu Španjolske evakuiran je stepenicama. Zabrinuti ljudi očajnički su pokušavali doći do škola svoje djece dok je signal mobitela nestajao i povremeno se pojavljivao. U videu objavljenom na X-u, gradonačelnik Madrida Jose Luis Martinez-Almeida pozvao je stanovnike glavnog grada da svedu sva putovanja na minimum i ostanu na svojim trenutačnim lokacijama ako je moguće. Igra na teniskom turniru Madrid Open bila je prekinuta, zbog čega su 15. nositelj Grigor Dimitrov i britanski protivnik Jacob Fearnley bili prisiljeni napustiti teren jer su se semafori zatamnili, a kamere izgubile napajanje.

Španjolska i portugalska vlada sastale su se kako bi razgovarale o prekidu, koji je nakratko zahvatio i dijelove Francuske, a u Španjolskoj je osnovan krizni odbor, rekli su izvori upoznati sa situacijom. REN, portugalski operator elektroenergetske mreže, objavio je da je nestanak struje koji je pogodio Portugal uzrokovan kvarom na španjolskoj elektroenergetskoj mreži, povezanim s “rijetkim atmosferskim fenomenom”. REN navodi da su ekstremne temperaturne razlike u Španjolskoj izazvale “anomalne oscilacije” na visokonaponskim vodovima. Taj se fenomen naziva “inducirana atmosferska varijacija”, koja je potom dovela do oscilacija koje su uzrokovale kvarove u sinkronizaciji elektroenergetskih sustava. Time su se izazvali sukcesivni poremećaji širom međusobno povezane europske mreže, dodaje REN. Zbog složenosti situacije, REN upozorava da bi potpuna normalizacija elektroenergetske mreže mogla potrajati i do tjedan dana.

>>FOTO Sablasne fotografije iz Španjolske i Portugala: Ulice bez automobila, ljudi sjede na podu, ništa ne radi>>