Poslijepodne moguća kiša, u noći i snijeg

Danas će biti umjereno i pretežno oblačno, ujutro mjestimice u unutrašnjosti s maglom. Poslijepodne malo kiše moguće mjestimice na sjevernom Jadranu i u gorju, a navečer i u noći i drugdje. U najvišim predjelima u noći može biti susnježice i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugozapadni i južni, na sjevernom Jadranu poslijepodne jugo, a navečer i u noći sjeverozapadnjak i bura. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva Celzijusovih.

Sutra će biti većinom sunčano s umjerenom naoblakom. Ujutro ponegdje u unutrašnjosti magla, a na krajnjem istoku i jugu još umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice u prvom dijelu dana i jaka bura, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu jugo. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 °C, na Jadranu ponegdje malo viša.