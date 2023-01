Na Sljemenu snijeg, u ostatku Hrvatske kiša. Evo kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku tjedna

Na Sjemenu je jutros padao snijeg te je na mjernoj postaji RC Puntijarka izmjereno 7 centimetara, a slab snijeg pada i na Zavižanu gdje ga ima 19 centimetara. U Begovom Razdolju ima 15 centimetara snijega, a u Delnicama i Parg-Čabru 3 centimetra. Prema današnjoj prognozi, novi snijeg mogao bi padati u Gorskom kotaru.

U ostatku Hrvatske padat će kiša, ponegdje obilna, najviše u Slavoniji i Baranji. Drugdje mjestimična kiša uglavnom do sredine dana, a zatim postupno smanjenje naoblake.

Sutra će pak biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Oblačnije uglavnom na krajnjem istoku, moguće još i uz slabu oborinu. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji do sredine dana umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, ponegdje i jaki. Najniža jutarnja temperatura većinom od -5 do 0, na istoku i unutrašnjosti Dalmacije do 3, a na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14 °C.

- Nova kratkotrajna kišna epizoda dolazi već u noći na četvrtak, kada opet ponegdje može biti obilnije oborine i grmljavine. U petak pak stabilnije i sunčanije. I na kopnu srijeda najsunčanija, uz najhladnije jutro. Prvi dio četvrtka većinom oblačan s kišom, mjestimice i susnježicom i snijegom. Popodne prestanak oborine, pa će petak uz sunčana razdoblja biti uglavnom suh - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

