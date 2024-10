Policija uhitila Damira Škaru i odvela ga u Remetinec na izdržavanje kazne zatvora

Damir Škaro do kraja rujna trebao se javiti u zatvor na odsluženje zatvorske kazne zbog silovanja, no budući da to nije učinio večeras ga je uhitila policija i sprovela ga u Remetinec. Bivši hrvatski reprezentativac u boksu i bivši saborski zastupnik HDZ-a trebao se javiti u zatvor nakon što mu je odbijena molba za odgodu služenja kazne, javlja Jutarnji list.

Škaro je pravomoćno osuđen na dvije i pol godine zatvora jer je 2019. silovao i spolno uznemiravao djelatnicu Auto-kluba Siget kojemu je bio na čelu. U istražnom je zatvoru proveo nešto manje od dva mjeseca pa će mu zatvorska kazna biti umanjena za taj period, piše Jutarnji list.

VEZANI ČLANCI