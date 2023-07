Pogledajte novu oluju koja stiže preko Slovenije: Izdana upozorenja za cijelu zemlju

Nestabilno vrijeme očekuje se i danas širom Hrvatske. Za gotovo cijelu zemlju upaljeno je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, dok će u Dalmaciji ono biti praćeno i visokim temperaturama. Danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i nestabilno. Od sredine dana raste vjerojatnost za lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Ponegdje je izgledno grmljavinsko nevrijeme uz prolazno jak i olujni vjetar.

Video: Žena zapela u oluji, držala se za prometni znak: 'Prolaznik me spasio iz horora, hvala mu'

Kako se vidi na stranici Rain alarm preko Slovenije stiže novo nevrijeme.

Foto: Rain Alarm

U Dalmaciji pretežno sunčano, a krajem dana se i na sjevernom dijelu očekuju pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, navečer prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 na kopnu, na Jadranu od 31 do 36 °C.

Na snazi je narančasti Meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ

Subota donosi promjenjivo i nestabilno vrijeme uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, češće i izraženije u noći te ponovno poslijepodne. Lokalno se očekuje grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji sunčanije, osobito na jugu, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro ponegdje izraženi pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u gorju jugozapadni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, prema večeri i jaka bura. Najniža temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 21 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 28, na Jadranu većinom od 29 do 34 °C. Također je upaljen Meteoalarm.

- Premda jamačno mnogi priželjkuju drukčije ljeto – do subote nam se u većini Hrvatske valja prilagođavati nestabilnom vremenu, te čestim pljuskovima s grmljavinom, ponegdje i tučom, pa i olujnim nevremenom - najavio je meteorolog Zoran Vakula za HRT.

- No, barem će za vikend mnogi u unutrašnjosti, uz iznimku onih u Dalmaciji, moći odahnuti od vrućine i velike sparine, koje svima ponovno "prijete" od ponedjeljka. A u subotu još osobito valja pratiti upozorenja na pljuskove, grmljavinu, tuču i olujna nevremena, koja su moguća ne samo diljem kopnenog područja nego i na sjevernom Jadranu, u noći i prijepodne vjerojatno i dijelu srednjeg. Od nedjelje pak posvuda uz more sunčano, u južnijim krajevima čak i vedro te vruće, u ponedjeljak uz vjerojatno jačanje juga - objavio je meteorolog Zoran Vakula.