Plenković: 'Hrvati u Srbiji trebaju imati jednaka prava kao Srbi u Hrvatskoj'

Vlada se zalaže za jednaka prava Hrvata u Srbiji kao što ih imaju Srbi u Hrvatskoj, rekao je premijer Andrej Plenković na tradicionalnom božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća u subotu. Plenković je novinarima rekao da su sa srbijanskom nacionalnom manjinom u Hrvatskoj uspostavljeni "partnerstvo, dijalog, projektna suradnja, ali prije svega političko povjerenje koje je osiguralo snažnu političku stabilnost Hrvatskoj zadnjih osam godina".

Dodao je se vlada "zalaže za jednaka prava Hrvata u Srbiji kao što imaju Srbi u Hrvatskoj, osobito kad je riječ o provedbi sporazuma između dvije zemlje, a koje bi omogućilo i Hrvatima u Srbiji da imaju zajedničko političko predstavljanje i na nacionalnoj razini, na razini Narodne skupštine Srbije i na razini pokrajine, u Vojvodini".

Plenković je rekao da su odnosi Hrvatske i Srbije u 2023. godini obilježeni otvaranjem Hrvatske kuće u Subotici i susretima sa srbijanskom premijerkom Anom Brnabić, ali da je dijalog zemalja "usporio" posljednjih mjeseci godine zbog izbora u Srbiji. Srbija je u studenome protjerala hrvatskog diplomata zbog navodne špijunaže, a Hrvatska je uzvratila istom mjerom. "Što se tiče špijunske afere, ona nama nije poznata", ponovio je Plenković, opisavši sam taj događaj kao nepotreban.

"To je po meni bilo totalno nepotrebno. Što se nas tiče, to je bio neuobičajen potez, dio nekog predizbornog konteksta. Mene puno više brine to što DSHV nije ostvario mandat u Narodnoj skupštini Srbije koji su imali na prošlim izborima", rekao je Plenković.

