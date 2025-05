Pijan kao majka: Pogledajte koliko je napuhao ovaj biser u Donjem Lapcu

Kada su policajci Postaje granične policije Donji Lapac u subotu na području Donjeg Lapca u Lici zaustavili jedan osobni automobil, imali su što vidjeti. Naime, autom zadarske registracijske oznake upravljao je vidno pijan 50-godišnji bosanskohercegovački državljanin.



On je odmah alkotesitran te je utvršđeno kako je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola kojeg je imao čak 4,52 promila u krvi, a kod sebe nije imao vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu ili bilo koji drugi dokument sa slikom. Vozač je uhićen i protiv njega slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu.



Policija je upozorila kako je upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i/ili droga je prekršaj za kojeg su propisane novčane kazne koje rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi, pa su kazne u rasponu od 90 sve do 2.650 eura, a za razinu alkohola iznad 1.5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.

Kažnjivo je i odbijanje vozača na ispitivanje prisustva alkohola ili droga u organizmu i to novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura, a vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima. Uz novčane kazne izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi.