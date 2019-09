Penava i Plenković razgovarali: 'Bilo je kao kad se sretnem s poznanikom na ulici'

Kako se i najavljivalo, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i premijer Andrej Plenković sreli su se na otvaranju 54. Vinkovačkih jeseni kada je bilo vremena i za njihov očekivani razgovor do kojeg dolazi poslije ovotjednih izjava Penava gdje je spominjao revoluciju, crnog labuda…

- Razgovarali smo. Bio je običan susret kao kada se s nekim poznanikom sretnem na ulici i pozdravimo se. Nije bilo obveznih tema, rekao je kratko Penava komentirajući svoj susret s Plenkovićem.

Dodao je kako nije bilo riječi niti o odluci Ustavnog suda o proširenju prava pripadnika srpske nacionalne manjine. I prema neslužbenim informacijama iz redova HDZ-a tijekom razgovora Plenković – Penava nije bilo tema koje dominiraju proteklih nekoliko dana. Navodno kako je to bio susret na kojem je bilo još 20-ak ljudi. Interesantno je kako je Plenković nakon razgovora novinarima rekao da koliko je on shvatio prosvjeda u listopadu, na kojem bi se još jednom ukazalo na neprocesuiranje ratnih zločina, neće biti. S obzirom na određene špekulacije po medijima Penava je upit novinara tko će biti njegov kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima kazao kako je to svakako Kolinda Grabar-Kitarović.

- Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović imat će svu moju osobnu podršku kao i podršku gradonačelnika Vukovara, istakao je Penava.

Prokomentirao je i suživot u Vukovaru rekavši kako je on zadovoljavajući s obzirom na sve što se dogodilo.

- Potrebno nam je i očekujemo priznanje od susjedne države za čin agresije i pokajanje za sve ono loše što se događalo, za sve mrtve, granate i tenkove koji su došli s druge strane, avione koji su polijetali s druge strane Dunava i ovdje sipali bombe. Kada ta poruka dođe bit će to poruka da smo otvoreni za svaku moguću međusobnu suradnju, rekao je Penava.

Inače, u Vukovaru je danas svečano otvoren Gong svjetskog mira. Vukovar je tako postao 50. grad u svijetu, prvi u Hrvatskoj, gdje je postavljen Gong svjetskog mira.

VIDEO Milorad Pupovac o tome ostaje li SDSS u Vladi: